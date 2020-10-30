В Амурском педколледже оборудовали спецплощадки и закончили ремонт

За 12 миллионов рублей в Амурском педагогическом колледже создали четыре площадки WorldSkills. Деньги учреждение получило благодаря победе в конкурсе министерства просвещения РФ.

Специальные площадки оборудованы по разным направлениям: «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Коррекционная педагогика в начальном образовании» и «Физическая культура, спорт и фитнес». Площадки оборудованы компьютерами, инвентарем, интерактивной системой, планетарием и так далее.

— Также на средства колледжа в размере одного миллиона проведен ремонт помещений: выровняли стены (для объединения аудиторий часть стен пришлось снести), заменили линолеум, отремонтировали окна, все покрасили и оформили в соответствии с бренд-буком, – сообщила директор колледжа Марианна Котенко.

Две площадки студенты уже апробировали во время регионального чемпионата «Молодые профессионалы».

— Наша цель — повысить качество образовательного процесса, обеспечив конкурентоспособность амурских студентов на современном рынке труда. В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» в учебных заведениях региона создаются мастерские, оснащенные по мировым стандартам. Благодаря этому из года в год в рамках чемпионата мы расширяем список компетенций, где амурчане могут проявить себя, также растет численность самих участников конкурса. Сейчас в России движению WorldSkills и популяризации рабочих профессий уделяется большое внимание, и Амурская область в этом направлении старается не отставать, – заявил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Деньги на оборудование площадок, мастерских WorldSkills в этом году также получил областной аграрный колледж. Учебному заведению досталось 44 миллиона рублей.

Накануне в Амурской области начался шестой региональный чемпионат рабочих профессий с названием WorldSkills Russia. За звание лучших специалистов боролись 170 человек. Чемпионат прошёл сразу на нескольких площадках в Благовещенске, Свободном, Белогорске, Тынде и селе Владимировка Благовещенского района.