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30октября
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сегодня, 13:58 9

В Чите женщина с коронавирусом скончалась, не дождавшись врачей

В Чите женщина с коронавирусом скончалась, не дождавшись врачей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В Чите скончалась 64-летняя женщина, которая лечилась от коронавируса дома. Читинка не дождалась приезда врачей, когда ей стало хуже.

Минздрав Забайкальского края начал проверку, сообщает пресс-служба губернатора.

Ранее жительница Читы опубликовала в соцсетях видеоролик, в котором заявляла, что болеет коронавирусом, лечится на дому, но ей стало хуже и она долго ждет приезда скорой помощи.

«Читинку госпитализировали 28 октября. На следующий день женщина скончалась. Минздрав Забайкальского края начал служебную проверку в подведомственных учреждениях, ответственных за организацию медицинской помощи данной пациентке», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее Минздрав России распорядился, что пациентов с COVID-19 даже средней тяжести будут лечить амбулаторно. Президент России Владимир Путин принял решение о предоставлении бесплатных лекарств больным коронавирусом, которые лечатся дома.

По информации и. о. министра здравоохранения области Светланы Леонтьевой, в Благовещенске больше 200 пациентов лечатся от коронавируса на дому.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    "Огромная определяющая роль принадлежит системе здравоохранения. Во многих странах именно критическая перегрузка больниц, госпиталей стала основной причиной высокой смертности. Эпидемия показала - российское здравоохранение способно эффективно реагировать на экстренные ситуации, в короткие сроки наращивать свои возможности", - сказал Путин во время обращения к россиянам.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    Короновирусные сами ходят на прием к врачу, сами ездят за направлением на КТ и сами ездят на КТ - разве так должно быть?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Ольга1972 - и по пути заражают сотни обычных людей в автобусах, очередях. Расстреливать таких нужно!

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    2 часа назад

    Дмитрий.. Кого расстреливать? Тех кто хочет жить и добирается до больницы всевозможными способами?

  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    Такое сплошь и рядом во всех регионах, в городах миллионниках вообще кошмар творится.

  • ИньИянь

    ИньИянь
    1 час назад

    Сознательный Гражданин - а то что они заражают/убивают по пути еще людей, это плевать. Конечно расстреливать надо) или лечить.

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Иньянь, то есть когда заразяться твои дети, родители, близкие, ты будешь смотреть как они умирают и не повезешь их в больницу? Хотя нет, расстреляеш прямо дома, что б тебя не заразили. Животное.

  • бананза

    бананза
    1 час назад

    У меня вот по ходу тоже по ощущениям,пневмония.Позвонил в скорую,звоните в поликлинику,вызывайте на дом,еле дозвонился.Теперь жду.Второй день.Вот и выбирайте либо ждать и дохнуть,либо ползти самому.P.S.Лечусь сам,по схеме знакомого доктора.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    32 минуты назад

    "Огромная определяющая роль принадлежит системе здравоохранения. Во многих странах именно критическая перегрузка больниц, госпиталей стала основной причиной высокой смертности. Эпидемия показала - российское здравоохранение способно эффективно реагировать на экстренные ситуации, в короткие сроки наращивать свои возможности", - сказал Путин во время обращения к россиянам.

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