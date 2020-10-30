В Чите женщина с коронавирусом скончалась, не дождавшись врачей

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В Чите скончалась 64-летняя женщина, которая лечилась от коронавируса дома. Читинка не дождалась приезда врачей, когда ей стало хуже.

Минздрав Забайкальского края начал проверку, сообщает пресс-служба губернатора.

Ранее жительница Читы опубликовала в соцсетях видеоролик, в котором заявляла, что болеет коронавирусом, лечится на дому, но ей стало хуже и она долго ждет приезда скорой помощи.

«Читинку госпитализировали 28 октября. На следующий день женщина скончалась. Минздрав Забайкальского края начал служебную проверку в подведомственных учреждениях, ответственных за организацию медицинской помощи данной пациентке», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее Минздрав России распорядился, что пациентов с COVID-19 даже средней тяжести будут лечить амбулаторно. Президент России Владимир Путин принял решение о предоставлении бесплатных лекарств больным коронавирусом, которые лечатся дома.

По информации и. о. министра здравоохранения области Светланы Леонтьевой, в Благовещенске больше 200 пациентов лечатся от коронавируса на дому.