Военкомом Приамурья стал ветеран войны в Сирии

Вчера губернатору Амурской области Василию Орлову представили назначенного на должность военного комиссара полковника Дениса Агеева, сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор поздравил Дениса Агеева с назначением и пообещал поддержку в случае её необходимости.

— Уверен, что ваш высокий уровень профессиональной подготовки позволит обеспечить успешное выполнение задач, стоящих перед военным комиссариатом региона. Если нужна будет поддержка с нашей стороны — мы готовы её оказать, — отметил губернатор Приамурья.

На встрече присутствовал военный комиссар, замначальника организационно мобилизационного управления, 1-й заместитель начальника штаба военного округа полковник Александр Обдула.

­— Командование округа поручило мне представить военного комиссара. Мы тоже возлагаем большие надежды и думаем, что тот уровень, который бывший военком Анатолий Хохлюк задал, однозначно будет поддержан. Офицер имеет боевой опыт. Думаю, со всеми задачами, которые будут стоять, конечно, справится, – доложил губернатору Александр Обдула.

Полковник Денис Агеев в 1999 году окончил Благовещенское высшее танковое командное училище, а в 2016 году завершил обучение в общевойсковой академии имени Фрунзе. За время службы занимал различные должности от командира взвода до начальника штаба отдельной мотострелковой бригады. Агеев принимал участие в боевых действиях в Сирии, где за отличную службу награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

Напомним, предыдущий глава военного ведомства Анатолий Хохлюк занимал свой пост с мая 2010 года. С 2006 по 2010 годы он работал в амурском правительстве: сначала в аппарате губернатора, а затем в должности начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, делам ветеранов, военнослужащих и казачества, управления внутренней политики.