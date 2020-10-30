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30октября
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сегодня, 13:29 4

Военкомом Приамурья стал ветеран войны в Сирии

Военкомом Приамурья стал ветеран войны в Сирии
Фото: amurobl.ru

Вчера губернатору Амурской области Василию Орлову представили назначенного на должность военного комиссара полковника Дениса Агеева, сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор поздравил Дениса Агеева с назначением и пообещал поддержку в случае её необходимости.

— Уверен, что ваш высокий уровень профессиональной подготовки позволит обеспечить успешное выполнение задач, стоящих перед военным комиссариатом региона. Если нужна будет поддержка с нашей стороны — мы готовы её оказать, — отметил губернатор Приамурья.

На встрече присутствовал военный комиссар, замначальника организационно мобилизационного управления, 1-й заместитель начальника штаба военного округа полковник Александр Обдула.

­— Командование округа поручило мне представить военного комиссара. Мы тоже возлагаем большие надежды и думаем, что тот уровень, который бывший военком Анатолий Хохлюк задал, однозначно будет поддержан. Офицер имеет боевой опыт. Думаю, со всеми задачами, которые будут стоять, конечно, справится, – доложил губернатору Александр Обдула.

Полковник Денис Агеев в 1999 году окончил Благовещенское высшее танковое командное училище, а в 2016 году завершил обучение в общевойсковой академии имени Фрунзе. За время службы занимал различные должности от командира взвода до начальника штаба отдельной мотострелковой бригады. Агеев принимал участие в боевых действиях в Сирии, где за отличную службу награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

Напомним, предыдущий глава военного ведомства Анатолий Хохлюк занимал свой пост с мая 2010 года. С 2006 по 2010 годы он работал в амурском правительстве: сначала в аппарате губернатора, а затем в должности начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, делам ветеранов, военнослужащих и казачества, управления внутренней политики.

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#военные #губернатор #областная власть

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Комментарии
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  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    2 часа назад

    Господя!!! Посидел три месяца на базе в и уже "ветеран боевых действий"

  • mm_Галина Фомина

    mm_Галина Фомина
    2 часа назад

    "Ветеран"войны в Сирии....странное созвучие...

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    В Моздоке в свое время ветеранов как блох было. Которые дальше Моздока и нос не высовывали.

  • Азимут 555

    Азимут 555
    1 час назад

    Хороший трамплин. Теплый, спокойный . Но последний.

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