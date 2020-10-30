В Приамурье осудили торговцев золотом

28 октября Белогорский городской суд признал виновными по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов» двух мужчин. Местный житель купил у приезжего из Приморья 904,56 грамма золота, такие сделки являются незаконными и преследуются по закону, сообщают в пресс-службе прокуратуры Приамурья.

Мужчина приобрёл почти килограмм золота, из которого химически чистого золота — 707,17 грамма, и незаконно хранил при себе до задержания сотрудниками ФСБ. Изъятое золото оценили в 2 821 898 рублей, такой объём по законодательству считается крупным. Суд учёл все смягчающие обстоятельства, покупателю назначили год условно, а продавцу — год и 5 месяцев лишения свободы условно. Прокуратура Белогорска обвинение поддержала.

Это не первая история с незаконным хранением золота у амурчан в этом году. В июле больше килограмма драгоценного металла на сумму более трёх миллионов рублей нашли у жителя Зеи.