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30октября
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сегодня, 13:15 1

В Приамурье осудили торговцев золотом

В Приамурье осудили торговцев золотом
Фото: pixabay.com

28 октября Белогорский городской суд признал виновными по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов» двух мужчин. Местный житель купил у приезжего из Приморья 904,56 грамма золота, такие сделки являются незаконными и преследуются по закону, сообщают в пресс-службе прокуратуры Приамурья.

Мужчина приобрёл почти килограмм золота, из которого химически чистого золота — 707,17 грамма, и незаконно хранил при себе до задержания сотрудниками ФСБ. Изъятое золото оценили в 2 821 898 рублей, такой объём по законодательству считается крупным. Суд учёл все смягчающие обстоятельства, покупателю назначили год условно, а продавцу — год и 5 месяцев лишения свободы условно. Прокуратура Белогорска обвинение поддержала.

Это не первая история с незаконным хранением золота у амурчан в этом году. В июле больше килограмма драгоценного металла на сумму более трёх миллионов рублей нашли у жителя Зеи.

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#закон #суды

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    2 часа назад

    Видимо со связями товарищи, ибо за подобное деяние предусмотрен либо реальный срок до 7 лет, либо принудительные работы до 5 лет + сетка штрафов.

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