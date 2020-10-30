В Госдуме опять придумали новую систему начисления пенсий

Сергей Калашников, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, внёс на рассмотрение проект новой системы начисления пенсий. В соответствии с инициативой пенсионные накопления должны начисляться «по рангам», то есть в зависимости от заслуг, трудового стажа человека и ряда других показателей.

По мнению депутата, нужно возобновить отчисления работников на будущую пенсию с зарплаты, сообщает РИА Новости. Основа инициативы – приведение системы пенсионных накоплений к более простому и понятному виду. Действующая система баллов сильно запутана и в ней ошибаются даже специалисты.

— Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов. Есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг. И он знает, если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент, но только более агрегированные показатели. Он знает, какая пенсия у него будет, — пояснил свою затею Калашников.

Депутат добавил, что индексация тоже должна начисляться по разрядам. В зависимости от социальной и экономической ситуации индексация может производиться не по всем разрядам, а только там, где это наиболее необходимо.

Напомним, сейчас индексация пенсий происходит одновременно по всей стране. Ближайшая ожидается в 2021 году в размере 6,3 %. Решение о таком размере индексации принято Владимиром Путиным для того, чтобы увеличение было в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году.