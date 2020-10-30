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30октября
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сегодня, 12:58 7

В Госдуме опять придумали новую систему начисления пенсий

В Госдуме опять придумали новую систему начисления пенсий
Фото: pixabay.com

Сергей Калашников, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, внёс на рассмотрение проект новой системы начисления пенсий. В соответствии с инициативой пенсионные накопления должны начисляться «по рангам», то есть в зависимости от заслуг, трудового стажа человека и ряда других показателей.

По мнению депутата, нужно возобновить отчисления работников на будущую пенсию с зарплаты, сообщает РИА Новости. Основа инициативы – приведение системы пенсионных накоплений к более простому и понятному виду. Действующая система баллов сильно запутана и в ней ошибаются даже специалисты.

— Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов. Есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг. И он знает, если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент, но только более агрегированные показатели. Он знает, какая пенсия у него будет, — пояснил свою затею Калашников.

Депутат добавил, что индексация тоже должна начисляться по разрядам. В зависимости от социальной и экономической ситуации индексация может производиться не по всем разрядам, а только там, где это наиболее необходимо.

Напомним, сейчас индексация пенсий происходит одновременно по всей стране. Ближайшая ожидается в 2021 году в размере 6,3 %. Решение о таком размере индексации принято Владимиром Путиным для того, чтобы увеличение было в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году.

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#пенсии #российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Нур

    Нур
    3 часа назад

    Достали со своими нововведениями...Годы учебы входили в стаж для пенсии, теперь минус 6 лет.До муниципальной пенсии нужно было проработать 15 лет, теперь 17.5и с каждым годом 6 мес. добавляется.Теперь новая система, а то вдругобожрутся пенсионеры!

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    3 часа назад

    В высшем ранге (сословии) будут Единорасты, Соловьевы-Геббельсы, Сечины-магнаты-газонефтяники. А врачи и учителя будут в низшем ранге (сословии).

    Сейчас из-за короновируса и так государство прорядит ряды пенсионеров и малоимущих, чтобы сэкономить, так еще и пенсия в зависимости от сословия...

  • Leg

    Leg
    3 часа назад

    остановите кто нибудь их... а

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    2 часа назад

    Всем писателям пенсионной реформы посвящается: не можешь какать, не мучай попу.

  • Валидол

    Валидол
    1 час назад

    Надо принять закон о запрете депутатам придумывать законы об изменениях в расчете пенсий.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Власть стремится подчинить прожиточный минимумом. Голодный продаст маму родную за добавку к похлёбка. На выборах проще подкупить именно голодного. Народ не имеет своих правил в защиту своих прав. А по чужим провластным правилам известно, что всегда проиграет и всегда лох будет.

  • Noir

    Noir
    29 минут назад

    А начисление зарплаты депутатам тоже надо от их заслуг производить.

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