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30октября
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сегодня, 12:23 0

Прибывшего из США российского бизнесмена задержали с наркотиками

Прибывшего из США российского бизнесмена задержали с наркотиками
Фото: b-mag.ru

Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево задержали бывшего главу «Сибантрацита» Максима Барского, сообщает РБК.

У прибывшего из Нью-Йорка 26 октября Максима Барского сотрудники таможни обнаружили в багаже наркотические средства и психотропные вещества: картриджи для вейпов с тетрагидроканнабинолом (на основе конопли) и таблетки модафинила.

Источник РБК в МВД подтвердил факт задержания Барского. По его словам, бывшего главу «Сибантрацита» отпустили под подписку о невыезде. В пятницу суд рассмотрит вопрос о мере пресечения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 229.1 Уголовного кодекса. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 20 лет.

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#происшествия #США #таможня

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