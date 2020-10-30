Прибывшего из США российского бизнесмена задержали с наркотиками

У прибывшего из Нью-Йорка 26 октября Максима Барского сотрудники таможни обнаружили в багаже наркотические средства и психотропные вещества: картриджи для вейпов с тетрагидроканнабинолом (на основе конопли) и таблетки модафинила.

Источник РБК в МВД подтвердил факт задержания Барского. По его словам, бывшего главу «Сибантрацита» отпустили под подписку о невыезде. В пятницу суд рассмотрит вопрос о мере пресечения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 229.1 Уголовного кодекса. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 20 лет.