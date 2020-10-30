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30октября
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сегодня, 12:44 0

Амурчанина посадили за жестокое убийство отца

Амурчанина посадили за жестокое убийство отца
Фото: pixabay.com

34-летний житель Архаринского района признан виновным в убийстве. Он забил своего отца молотком.

Как рассказали в прокуратуре Амурской области, конфликт между родственниками возник во время пьяного застолья. Молодой человек обиделся на отца за нелестные высказывания в адрес их родственницы. Недолго думая, он взял молоток и ударил своего отца в висок. Мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.

Суд учёл тяжесть преступления, признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, наличие у подсудимого двух малолетних детей. Обстоятельством, отягчающим наказание, признано нахождение в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил убийце 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

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#криминал #происшествия

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