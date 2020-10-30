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30октября
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сегодня, 11:31 0

Убийца преподавателя в Петербурге рассказал подробности преступления

Убийца преподавателя в Петербурге рассказал подробности преступления
Фото: соцсети

В Санкт-Петербурге продолжается следствие по делу об убийстве 34-летней Екатерины Антонцевой, преподавателя биохимии Санкт-Петербургского технологического института. «Комсомольской правде» стали известны подробности преступления.

Артём Беленко, обвиняемый в убийстве преподавателя, рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что давно знал Екатерину. В студенческие годы между ними были близкие отношения, но вскоре они расстались.

Позже пара возобновила общение в соцсетях. Артём хотел открыть свой бизнес и занял у Екатерины более двух миллионов рублей, но прогорел.

В тот день он приехал к женщине домой, чтобы обсудить возвращение долга. По словам Беленко, на него неожиданно что-то нашло, он набросился на нее и задушил.

После убийства Артём решил замести следы, для чего вынес из квартиры ценные вещи и отрезал женщине палец, чтобы разблокировать ее телефон.

От имени Екатерины он написал в соцсетях, что она заболела и попала в больницу. На звонки он не отвечал и друзья женщины заподозрили неладное. Был создан чат для ее поиска, куда добавили и Артёма, который всех убеждал, что Екатерина уехала из города.

Артём Беленко признал свою вину, ему грозит до 15 лет колонии.

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#криминал #происшествия

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