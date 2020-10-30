Отремонтированная реанимация Амурской областной больницы готова принять пациентов

Впервые с момента открытия в 1995 году в отделении реанимации Амурской областной клинической больницы сделали капитальный ремонт и поменяли устаревшее оборудование, увеличили количество мест, выделили помещение для родственников больных, оборудовали новые палаты. Всего отремонтировано 950 квадратных метров помещений на 303 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе министерства развития Дальнего Востока.

Теперь реанимация сможет одновременно принять 15 пациентов вместо 12, появились новые палаты: для «пробуждения» после наркоза и операций, и для ожоговых больных со специальной кроватью. Обновили аппараты искусственной вентиляции лёгких, наркозную станцию, дефибриллятор и энцефалографы. В отделении появилось специальное помещение для родственников больных.

— При составлении планов социального развития центров экономического роста мы учитываем конкретные отставания каждого муниципалитета. Безусловно, медицина — одна из ключевых сфер для всех территорий Дальнего Востока, поэтому часть поддержки в рамках программы идет на её совершенствование. Я лично посещал это отделение и рад, что для пациентов и их родных теперь созданы действительно комфортные условия, — заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Всего в отделении отремонтировали 40 комнат, на монтажные работы ушло 90 миллионов, остальные средства направили на новое оборудование.

— Наша задача — создать в регионе современную систему оказания качественной медицинской помощи. И новое реанимационное отделение как раз отвечает этим требованиям – оно повысит качество помощи пациентам, которые находятся в тяжёлом состоянии, и в конечном итоге будет помогать скорейшему их выздоровлению. Кроме того, ремонт отделения улучшит условия работы персонала, — считает губернатор Приамурья Василий Орлов.

Работа по планам социального развития центров экономического роста — Единая субсидия, началась в 2018 году. С 2018 до по 2021 год дальневосточные регионы получат 98,6 миллиардов рублей. На эти деньги построят и отремонтируют больше 800 социально значимых объектов.