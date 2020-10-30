В Приамурье инспектора охотуправления устроили погоню за браконьерами

В ходе рейда в Архаринском районе был установлен факт браконьерства. Двух косуль жители Облучья застрелили на соевых полях в Приамурье.

Подозрительный автомобиль заметили служащие управления. Но для проверки Suzuki Jimny с номерами Еврейской автономии не остановился. Во время погони нарушители начали выбрасывать из салона внедорожника мешки с мясом. Позже служащие собрали из отдельных частей две туши косуль.

Пытаясь уйти, автомобиль браконьеров зацепил «бровку», от чего машина развернулась в противоположную сторону и столкнулась с УАЗом охотинспекции. Водитель бросил машину, оформленную на его имя и, товарища, скрывшись в лесу.

На место были вызваны сотрудники ГИБДД и оперативная группа полиции. Обнаруженное мясо направлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчинам грозят серьезные санкции, а также выплата компенсации вреда, причиненного природе региона. В случае если речь идет о самцах, она составит 240 тысяч рублей.