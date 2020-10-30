В благовещенских муниципальных автобусах поставят боксы с бесплатными масками

Фото: благовещенск.рф

Во всех муниципальных автобусах Благовещенска поставят ящики с бесплатными медицинскими масками. Как сообщает пресс-служба мэрии города, первые боксы сегодня установят в автобусах на маршруте 2К.

Остальные машины оборудуют боксами с масками в течение недели.

— Такое решение принято для того, чтобы обезопасить людей, помочь им соблюдать масочный режим в общественном транспорте, где сложно обеспечить социальную дистанцию, например, в часы пик. Наша главная задача — не допустить распространения вируса, — рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Маски для пассажиров общественного транспорта предоставили социально ответственные предприниматели города. Следить за наполнением боксов будут водители и кондукторы автобусов. Поэтому пассажиров призывают иметь совесть и брать маску только в том случае, если она действительно нужна.

Также в мэрии попробуют договориться с частными перевозчиками, чтобы они тоже обеспечивали пассажиров бесплатными защитными масками.

Кстати, 150 защитных масок 29 октября бесплатно получили пассажиры автобусов. Акция проходила в центре города, на одной из самых востребованных остановок — ЦУМ.