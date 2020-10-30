В Амурской области 3 и 4 ноября изменится график работы Почты России

В Приамурье во вторник, 3 ноября, почтовые отделения закроются на час раньше. А в День народного единства, 4 ноября — работать не будут.

— Также в праздник почтальоны не будут доставлять отправления и печатные издания. А вот пенсии и пособия в праздничный день доставят только по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ. В четверг, 5 ноября, почтовые отделения вернутся в обычный режим работы, — сообщает пресс-служба Почты России.

Уточнить график работы отделений или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте или в мобильном приложении Почты России. Установить приложение можно перейдя по ссылке с мобильного устройства.