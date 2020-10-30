Закрытые границы не помеха: амурчане учатся строить ракеты в Китае

Двое благовещенских студентов получили возможность учиться в зарубежной магистратуре. Ребята будут прокачивать свои знания в Шэньянском аэрокосмическом университете. Парни охотно поделились — как им удалось поступить в китайский вуз, и насколько эффективна учеба в период коронавируса.

Закончив АмГУ по специальности «Ракетные комплексы и космонавтика», выпускники уже могли заниматься обслуживанием стартовых систем космодрома Восточный. Но они решили продолжить обучение в магистратуре. Хотя такая мысль пришла не сразу. Для Александра Воронкова вопрос получения второго высшего образования стал весьма затруднительным.

— У меня не было определенности, что делать дальше. Но через некоторое время я узнал, что на руководящие должности берут с дипломом магистра. Это и был самый важный фактор при дальнейшем решении все же поступать, — рассказал студент.

Сначала парень хотел подать документы в Московский авиационный институт и даже уже готовился к вступительным экзаменам. Но одно предложение изменило ход событий. Аналитик международного отдела в АмГУ Сергей Яненко рассказал про учёбу за границей.

Яненко предложил Александру и его одногруппнику Руслану Бузикову поучаствовать во Всероссийском чемпионате по ракетному моделированию и заодно создать кружок. Вместе с руководителем Максимом Аревковым ребята приступили к созданию ракеты. За полгода успешно собрали прототип модели.

— Каждый день с 10 до 8 вечера своей небольшой командой разрабатывали проект. Один раз забыли изменить ход поршня, и, увы, ракету пришлось отдать декану факультета как выставочный образец, так как макет не был пригоден для полётов. И в следующий раз переделывали с учётом прошлых ошибок, — рассказывает Александр.

Старания парней увидел Сергей Яненко, и, как активным членам ракетного клуба предложил попробовать свои силы в китайской магистратуре. Ребята, к сожалению, опоздали с документами в Сиань и Харбин. Но удача всё же улыбнулась: Шэньяский аэрокосмический университет написал, что может принять студентов.

Далее каждого ждал сбор нужных бумаг, что оказалось делом не из простых. Нужны были оценки на момент окончания университета, два рекомендационных письма от преподавателей не ниже кандидата технических наук, подтвержденный уровень владения английским языком и медицинская комиссия.

Для Александра это оказалось проблематичным.

— Бланк был на китайском, и не все клиники хотели проставлять в нём результаты медкомиссии. Также требовались рекомендательные письма, которые нужно написать, перевести, проверить на ошибки, что тоже занимает немало времени. Сергей очень хорошо помог в этом плане, за что ему отдельная благодарность, — поделился студент.

Результатов ребята ждали больше двух месяцев. Поступили на специальность «Mechanical engineering». Учеба в дистанционном формате продлится до января. Что будет дальше, пока непонятно.

Учебный процесс в Шэньянском университете строится онлайн. Лекции ведутся на английском. Сейчас у ребят всего один выходной — в среду.

— Пар не так уж много, но некоторые китайские преподаватели увеличили время в два раза на свои предметы из-за дистанционного обучения. Математика, например, идёт три часа без перерыва, — рассказал Александр.

Изучают студенты четыре основных предмета: «Numerical analysis» (численные методы), китайский язык, «CAD/CAM Technology» — изучение проектирования деталей в среде CATIA, «Machinery Design» – создание современных механизмов и машин. А также дополнительный предмет, по которому еще не было занятий — «Robotics».

— Пары проходят эффективно, хотя и бывают некоторые неполадки со связью со стороны преподавателей. Но предметы мне очень нравятся, — поделился Руслан Бузиков.

Дистанционный формат не сильно влияет на качество знаний ребят. Насыщенные лекции дают знания в полном объёме. Но студенты надеются, что ко второму семестру ситуация улучшится.