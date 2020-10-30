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30октября
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сегодня, 11:09 0

Волонтёры раздали жителям Благовещенска защитные маски

Волонтёры раздали жителям Благовещенска защитные маски
Фото: admblag.ru

150 защитных масок 29 октября бесплатно получили пассажиры автобусов. Акция проходила в центре города, на одной из самых востребованных остановок — ЦУМ.

Маски пассажирам раздавали волонтёры-спортсмены, представители Благовещенской общественной спортивной организации «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Reznik Dojo». Акция проходила при поддержке управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска

— Спортсмены нашей федерации решили принять участие в акции по бесплатной раздаче масок. Во-первых, мы хотим помочь тем пассажирам, у которых не оказалось с собой маски. Во-вторых, акция помогает обратить внимание благовещенцев на то, что маски нужно стараться менять каждые 2-3 часа. Не секрет, что некоторые люди носят одноразовые маски дольше. В-третьих, автобусами чаще других пользуются пожилые люди, которые входят в группу риска по коронавирусу, а в общественном транспорте не всегда есть возможность соблюдать социальную дистанцию, поэтому маски пассажирам просто необходимы, – рассказал участник акции Михаил Коренев.

В Благовещенске подобные акции проходят регулярно. Маски предоставляют в качестве безвозмездной помощи предприниматели, чтобы горожане не забывали соблюдать меры профилактики новой коронавирусной инфекции.

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#коронавирус #транспорт

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