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В Благовещенске виновник аварии оплатит повреждённое ограждение

В Благовещенске виновник аварии оплатит повреждённое ограждение
Фото: Instagram.com/autoroad.blg

В столице Приамурья виновник ДТП на Театральной оплатит новое пешеходное ограждение. Cтолкновение произошло в среду, 28 октября, в районе пересечения с улицей Конной.

В аварии с участием двух автомобилей пострадало два пролёта нового пешеходного ограждения. Восстановлению не подлежат около четырёх метров ограды. Её установили только в прошлом году во время ремонта улицы Театральной.

— В случае ДТП виновник обязан возместить нанесённый городу ущерб добровольно или по решению суда. В МКП «ГСТК» пояснили, что водитель-виновник ДТП готов оплатить ограждение добровольно, — сообщает пресс-служба мэрии.

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#дороги #ДТП #мэрия

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