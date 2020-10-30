В Благовещенске виновник аварии оплатит повреждённое ограждение

В столице Приамурья виновник ДТП на Театральной оплатит новое пешеходное ограждение. Cтолкновение произошло в среду, 28 октября, в районе пересечения с улицей Конной.

В аварии с участием двух автомобилей пострадало два пролёта нового пешеходного ограждения. Восстановлению не подлежат около четырёх метров ограды. Её установили только в прошлом году во время ремонта улицы Театральной.

— В случае ДТП виновник обязан возместить нанесённый городу ущерб добровольно или по решению суда. В МКП «ГСТК» пояснили, что водитель-виновник ДТП готов оплатить ограждение добровольно, — сообщает пресс-служба мэрии.