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сегодня, 10:11 0

Во Франции террорист напал на людей в церкви

Во Франции террорист напал на людей в церкви
Фото: csn-tv.ru

В четверг в Ницце мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам. Три человека погибли, несколько получили ранения, сообщает РИА Новости.

Нападавший задержан. Известно, что мужчина приехал из Туниса во Францию в начале октября.

Жертвами атаки стали две женщины и мужчина. 60-летней женщине нападавший перерезал горло, 55-летнему мужчине также были нанесены глубокие раны в области горла. Еще одна женщина скончалась около церкви от нанесенных ей ранений.

Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил, что у мужчины, совершившего нападение в церкви, нашли Коран, нож и два мобильных телефона. Внутри церкви была найдена сумка с личными вещами злоумышленника и еще два ножа.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал случившееся террористической атакой.

После нападения в Ницце по всей Франции введен план по противодействию терроризму Vigipirate.

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#криминал #происшествия

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