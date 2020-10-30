Во Франции террорист напал на людей в церкви
В четверг в Ницце мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам. Три человека погибли, несколько получили ранения, сообщает РИА Новости.
Нападавший задержан. Известно, что мужчина приехал из Туниса во Францию в начале октября.
Жертвами атаки стали две женщины и мужчина. 60-летней женщине нападавший перерезал горло, 55-летнему мужчине также были нанесены глубокие раны в области горла. Еще одна женщина скончалась около церкви от нанесенных ей ранений.
Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил, что у мужчины, совершившего нападение в церкви, нашли Коран, нож и два мобильных телефона. Внутри церкви была найдена сумка с личными вещами злоумышленника и еще два ножа.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал случившееся террористической атакой.
После нападения в Ницце по всей Франции введен план по противодействию терроризму Vigipirate.
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