Во Франции террорист напал на людей в церкви

Нападавший задержан. Известно, что мужчина приехал из Туниса во Францию в начале октября.

Жертвами атаки стали две женщины и мужчина. 60-летней женщине нападавший перерезал горло, 55-летнему мужчине также были нанесены глубокие раны в области горла. Еще одна женщина скончалась около церкви от нанесенных ей ранений.

Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил, что у мужчины, совершившего нападение в церкви, нашли Коран, нож и два мобильных телефона. Внутри церкви была найдена сумка с личными вещами злоумышленника и еще два ножа.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал случившееся террористической атакой.

После нападения в Ницце по всей Франции введен план по противодействию терроризму Vigipirate.