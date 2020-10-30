В Благовещенске на камеры видеонаблюдения попался возможный поджигатель автомобилей

Фото: @dpscontrol_amurskaya_oblast

Этой ночью в Благовещенске горел автомобиль. Скорее всего, машину подожгли умышленно.

В одном из пабликов в Instagram, освещающих происшествия и ДТП Амурской области, @dpscontrol_amurskaya_oblast, появилась информация о поджоге автомобиля, припаркованного по улице Чайковского, 76. На видео запечатлены кадры тушения машины и запись с камер видеонаблюдения, на которую попал предполагаемый поджигатель.

Как пояснили в пресс-службе МЧС России по Амурской области, одной из версий возгорания авто действительно рассматривают умышленный поджог.

— Около трёх часов ночи загорелся автомобиль иностранного производства. Огонь повредил левое и правое крыло, моторный отсек, капот и часть салона. Виновник устанавливается. На возгорание выезжали 11 пожарных и две автоцистерны. На месте пожара, помимо спасателей, работали инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Благовещенску и эксперт испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается, одна из возможных причин — поджог, — пояснили в ведомстве.

В середине недели в селе Волково пожарные тушили жилой дом, специалисты также заподозрили, что причиной возгорания стал поджог.

А вот автомобили в Благовещенске страдают не только от огня. Не так давно бродячие собаки напали на автомобиль, припаркованный во дворе микрорайона Тепличный. Собаки нанесли автомобилю видимый ущерб — сорвали номерной знак, поцарапали бампер и капот машины.