Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:41 1

В Благовещенске на камеры видеонаблюдения попался возможный поджигатель автомобилей

В Благовещенске на камеры видеонаблюдения попался возможный поджигатель автомобилей
Фото: @dpscontrol_amurskaya_oblast

Этой ночью в Благовещенске горел автомобиль. Скорее всего, машину подожгли умышленно.

В одном из пабликов в Instagram, освещающих происшествия и ДТП Амурской области, @dpscontrol_amurskaya_oblast, появилась информация о поджоге автомобиля, припаркованного по улице Чайковского, 76. На видео запечатлены кадры тушения машины и запись с камер видеонаблюдения, на которую попал предполагаемый поджигатель.

Как пояснили в пресс-службе МЧС России по Амурской области, одной из версий возгорания авто действительно рассматривают умышленный поджог.

— Около трёх часов ночи загорелся автомобиль иностранного производства. Огонь повредил левое и правое крыло, моторный отсек, капот и часть салона. Виновник устанавливается. На возгорание выезжали 11 пожарных и две автоцистерны. На месте пожара, помимо спасателей, работали инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Благовещенску и эксперт испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается, одна из возможных причин — поджог, — пояснили в ведомстве.

В середине недели в селе Волково пожарные тушили жилой дом, специалисты также заподозрили, что причиной возгорания стал поджог.

А вот автомобили в Благовещенске страдают не только от огня. Не так давно бродячие собаки напали на автомобиль, припаркованный во дворе микрорайона Тепличный. Собаки нанесли автомобилю видимый ущерб — сорвали номерной знак, поцарапали бампер и капот машины.

Просмотров всего: 978

#МЧС #пожары

распечатать


Общество

Закрыть противопожарный сезон в Приамурье могут 2 ноября
Общество 1

В Волкове ночью тушили жилой дом (видео)
Происшествия 1

Трём хабаровчанам, причастным к гибели детей при пожаре в палаточном лагере «Холдоми», предъявлены обвинения
Общество

В Благовещенском районе на трассе горел прицеп с сеном
Комментарии
Показать все (1)
  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Найти говнюка и биту в анус засунуть

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь