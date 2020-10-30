В Серышевском районе Приамурья обнаружили несуществующий молочный завод

В среду, 28 октября, Россельхознадзор по Амурской области выявил фантомную площадку по производству молочной продукции. Площадка, якобы расположенная в Серышевском районе, на деле оказалась несуществующей. А по адресу её регистрации ведёт деятельность ИП, не имеющий отношения к ООО.

— Удалось выяснить, что площадка зарегистрирована на ООО из Республики Башкортостан. А с 7 по 28 октября на ней оформили 13 ветеринарных сопроводительных документов. Всего творога, сухого молока и сметаны оказалось почти шесть с половиной тонн. Из них 815 килограммов продукции получили из просроченного сухого обезжиренного молока. Срок его годности истёк ещё 24 июня, — сообщили в управлении федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Амурской области.

С площадки отправили 6 354 килограмма продукции в Приамурье, Приморский и Хабаровский края. В ходе проверки сотрудники установили, что владелец помещения, в котором якобы расположено ООО, никогда не заключал договоров продажи или аренды помещения с этим предприятием.

Площадку ООО перевели в статус фантомной, а регистрация её уполномоченного лица аннулирована. Также получателям продукции и в территориальные управления Россельхознадзора направили информационные письма для принятия мер.