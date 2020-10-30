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30октября
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сегодня, 09:39 2

Амурчанам начнут раздавать бесплатные лекарства от COVID-19

Амурчанам начнут раздавать бесплатные лекарства от COVID-19
Фото: pixabay.com

Бесплатные лекарства для лечения коронавирусной инфекции вскоре начнут раздавать амурчанам, проходящим лечение на дому. Губернатор Приамурья Василий Орлов распорядился выделить на эти цели 13,6 миллиона рублей. Ещё 29 миллионов должны поступить из федерального бюджета.

— Первая партия лекарств вчера уже поступила, они распределяются по учреждениям здравоохранения — в зависимости от количества амбулаторных больных с «ковид». Ждём поставки остальных препаратов и уже тогда начнем обеспечивать пациентов, поскольку лечение должно быть комплексным, тогда оно будет эффективным. Поликлиники организуют доставку лекарств каждому больному на дом в количестве и дозировке, которые определит врач с учетом актуальных рекомендаций, утвержденных Минздравом РФ, — сообщила и. о. министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

В региональном минздраве отметили, что деньги выделены и на профилактику коронавируса среди педагогов и медиков. На это из областной казны выделено соответственно 4 и 16 миллионов рублей.

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#коронавирус #медицина #областная власть

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Комментарии
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  • Мармок

    Мармок
    3 часа назад

    ну всё теперь заживём!

  • Вета007

    Вета007
    2 часа назад

    Опять заголовок не соответствует содержанию статьи... Не начали ещё, журналисты блин...

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