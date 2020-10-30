Harley-Davidson займётся выпуском электровелосипедов

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Легендарный американский производитель мотоциклов Harley-Davidson переходит на выпуск электровелосипедов.

В последние годы компания постепенно теряла долю на американском и мировом рынке. В сентябре Harley-Davidson закрыл сборочное производство в Индии, позже планирует прекратить официальные продажи в 40 странах — офисы там не приносят прибыль, пишут «Ведомости».

27 октября Harley-Davidson представил электровелосипед Serial 1. Он появится в продаже весной 2021 года. Производство электробайка выделено в отдельную структуру Serial 1 Cycle.

В компании не стали раскрывать технические характеристики новинки. Выйти на новый для себя рынок Harley-Davidson собирается в условиях бурного роста продаж электровелосипедов в США.

Несколько лет назад автоконцерн Ford представил производство умных велосипедов. Электрический двухколёсный транспорт предназначается для служебного использования курьерами или механиками по вызову.

Благовещенцам, мечтающим стать владельцами электровелосипеда, стоит заранее подумать о его хранении: парковать двухколёсный транспорт в подъезде опасно. Недавно в столице Приамурья задержали горожанина, который за лето угнал 17 велосипедов.