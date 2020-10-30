Россияне увидят «голубую Луну» в последний день октября

Фото: pixabay.com

«Голубая Луна» взойдёт над Землёй в последний день октября. Однако цвет спутник нашей планеты не изменит.

31 октября жители нашей страны смогут увидеть редкое природное явление — «голубую Луну», когда на один месяц выпадает сразу два полнолуния. Наблюдать его удастся в разных часовых поясах России. сообщает сайт Примпогода.

— Явление можно будет наблюдать в разных часовых поясах — Луна взойдет над горизонтом в 00:49 по владивостокскому времени в ночь на воскресенье, 1 ноября (17:49 по московскому времени 31 октября). В следующий раз двойное полнолуние в октябре состоится в 2039, 2058, 2077 и 2096 годах, — сообщают специалисты сайта.

Явление получило название по мотивам английской поговорки Once in a blue Moon — «однажды при голубой Луне», что означает крайне редко или никогда. Так что, вопреки ожиданиям, в этот день Луна не будет светиться синим или голубым.

Ранее в NASA сообщили, что к Земле движется астероид. 2018 VP1 диаметром около двух метров приблизится к нашей планете второго ноября. Учёные считают, что 2018 VP1 не опасен для землян.

Не так давно в Благовещенске состоялся молодежный фестиваль «Космофест», на котором школьники смогли задать свои вопросы лётчикам-космонавтам Михаилу Корниенко и Валерию Токареву. Ребята узнали, моются ли в космосе, как едят и спят космонавты.