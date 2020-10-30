В Приамурье за неделю количество заболевших COVID-19 увеличилось на 14 %

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Как сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Амурской области количество выявленных заболевших с 23 по 29 октября выросло на 14 %. В процентном соотношении Приамурье занимает четвёртое место среди субъектов ДФО.

За прошедшую неделю показатель Приамурья увеличился. 22 октября прирост выявленных случаев коронавируса составлял 11 %.

Наибольший прирост в Дальневосточном федеральном округе за неделю зарегистрировали в Еврейской автономной области — там количество выявленных случаев выросло на 21 %. Наименьший прирост зафиксирован на Камчатке — 7 %.

По данным ИЦК, в России насчитывается 1 581 693 случая заболевания COVID-19. Это четвёртое место в мире. На третьем месте — Бразилия, на втором — Индия. Первое место по заболеваемости занимает США — 8 932 985 человек.