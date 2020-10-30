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30октября
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сегодня, 08:44 3

В Приамурье за неделю количество заболевших COVID-19 увеличилось на 14 %

В Приамурье за неделю количество заболевших COVID-19 увеличилось на 14 %
Фото: pixabay.com

Как сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Амурской области количество выявленных заболевших с 23 по 29 октября выросло на 14 %. В процентном соотношении Приамурье занимает четвёртое место среди субъектов ДФО.

За прошедшую неделю показатель Приамурья увеличился. 22 октября прирост выявленных случаев коронавируса составлял 11 %.

Наибольший прирост в Дальневосточном федеральном округе за неделю зарегистрировали в Еврейской автономной области — там количество выявленных случаев выросло на 21 %. Наименьший прирост зафиксирован на Камчатке — 7 %.

По данным ИЦК, в России насчитывается 1 581 693 случая заболевания COVID-19. Это четвёртое место в мире. На третьем месте — Бразилия, на втором — Индия. Первое место по заболеваемости занимает США — 8 932 985 человек.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • 28ups

    28ups
    3 часа назад

    цифру уже не пишут, сколько за сутки заболело, только в процентной прибавке)

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    1 час назад

    Хабаровчане собираются на митинги, а прирост у них меньше чем у нас. Чем это объяснить???

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    6 минут назад

    Заболевших всё больше, а аппаратов ИВЛ всё меньше. Реаниматологов уже не хватает...

    ok_Людмила, так хабаровчане митингуют на свежем воздухе и в масках, а наши собираются в ТЦ и общественном транспорте и без масок!

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