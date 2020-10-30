Выбор читателей за 29 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 29 октября.

Житель Владивостока Виктор купил лотерейный билет в Хабаровске, но узнал о выигрыше спустя три месяца. Призом оказался загородный дом стоимостью 600 000 рублей. Свой выигрыш мужчина взял деньгами, сообщают в «Столото».

Зампред правительства Татьяна Голикова отметила, что ситуация с коронавирусом в стране продолжает осложняться. На сегодняшний день медицинскую помощь оказывают 82 тысячи врачей, 128 тысяч медицинских работников и 58 тысяч младшего персонала.

Олег Имамеев в своём инстаграм-аккаунте @o.g.imameev запустил опрос на тему перевода школ на дистанционное обучение.

Учитель гимназии № 1 Благовещенска Людмила Ситникова написала открытое письмо, в котором попросила у профсоюзов и городской власти защиты от коронавируса. Учитель считает, что можно обезопасить огромное количество людей, переведя школы на дистанционное обучение. Также в письме педагог жалуется на высокие цены в аптеках, недостаточное количество лекарств и загруженность лабораторий.