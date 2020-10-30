Выбор читателей за 29 октября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 29 октября.
Житель Владивостока выиграл в лотерею 600 тысяч и узнал об этом только через три месяца
Житель Владивостока Виктор купил лотерейный билет в Хабаровске, но узнал о выигрыше спустя три месяца. Призом оказался загородный дом стоимостью 600 000 рублей. Свой выигрыш мужчина взял деньгами, сообщают в «Столото».
В Приамурье на борьбу с COVID-19 направлены федеральные и военные медики
Зампред правительства Татьяна Голикова отметила, что ситуация с коронавирусом в стране продолжает осложняться. На сегодняшний день медицинскую помощь оказывают 82 тысячи врачей, 128 тысяч медицинских работников и 58 тысяч младшего персонала.
Мэр Благовещенска собирает мнения горожан о переводе школ на «дистанционку»
Олег Имамеев в своём инстаграм-аккаунте @o.g.imameev запустил опрос на тему перевода школ на дистанционное обучение.
Учитель благовещенской гимназии объяснила, почему открыто выступила за «дистанционку»
Учитель гимназии № 1 Благовещенска Людмила Ситникова написала открытое письмо, в котором попросила у профсоюзов и городской власти защиты от коронавируса. Учитель считает, что можно обезопасить огромное количество людей, переведя школы на дистанционное обучение. Также в письме педагог жалуется на высокие цены в аптеках, недостаточное количество лекарств и загруженность лабораторий.
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