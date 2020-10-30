Следующая рабочая неделя будет короче на один день

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Среда, 4 ноября, станет в этом году выходным днём в связи с празднованием Дня народного единства. В предпраздничный день, 3 ноября, рабочее время сократят на один час.

— Сокращённая рабочая неделя ожидает россиян в начале ноября. В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября (среда) будет выходным днём. Таким образом, в первую неделю ноября рабочими будут четыре дня — 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября, — пишет «ТАСС» со ссылкой на Роструд.

Поскольку вторник, 3 ноября, является предпраздничным рабочим днём, его продолжительность сокращается на один час.

Следующая сокращенная рабочая неделя ожидает россиян только в конце декабря. В этом году 31 декабря выпадет на четверг и является сокращённым рабочим днем. Напомним, новогодние каникулы в этот раз продлятся с 1 по 10 января.