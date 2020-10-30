Механизм «кредитных каникул» могут сделать постоянным

Инициативная группа в совете ЦБ предлагает сделать механизм кредитных каникул постоянно действующим либо «спящим», или, иными словами, дающим возможность включать его при кризисных ситуациях.

— Тема, требующая обсуждения и не лишённая здравого смысла. Кризисы повторяются. И людям проще жить, когда они понимают, что защищены. Нам же проще принимать законы, которые их защищают, без спешки. Мы готовы включиться в процесс, по крайней мере, в обсуждение, которое точно было бы полезно, а дальше будет видно, — сообщил глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, механизм кредитных каникул выгоден и для заёмщиков, и для банков. Анатолий Аксаков отметил, что люди получают уверенность в том, что они смогут погасить долг, а банки в случае кризиса получат не банкротов, а заёмщика с произведённой реструктуризацией кредита.