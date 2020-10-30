Капремонт по-амурски: в Мазановском районе крышу три месяца чинили синим тентом

В Новокиевском Увале дом на улице Советской, 103, «попал» под капитальный ремонт. Подрядчик ООО «Опора» уже три месяца ремонтирует крышу и систему отопления. Жители сообщили, что за это время верхние этажи затопило дождями и водой из труб, а по стенам и потолку пошла плесень.

— Ещё 31 июля я пожаловалась подрядчику, что к нам в квартиру идёт дождевая вода, но работники никак не отреагировали. Пришлось обратиться в прокуратуру и администрацию района. В Фонде капремонта попытались помочь. Мы заключили трёхсторонний договор между собственником, Фондом и подрядчиком. Строители должны были устранить все несоответствия ещё до 30 сентября. Но работники почти ничего не сделали, а что сделали — очень низкого качества, — рассказала жительница Наталья.

По словам женщины, водой затопило не только её квартиру, но и ещё нескольких человек. Наталье пришлось перевезти почти всю мебель в гараж, чтобы она не разбухла от влаги. Сейчас женщина с двумя детьми и старенькой бабушкой переехала в съёмное жильё. К сожалению, условия жизни в нём на порядок хуже, чем в собственной квартире.

— Работники сделали крышу некачественно. Нет никакого утепляющего покрытия. В прошлую зиму в квартире было 24-25 градусов тепла, а сейчас 17-18 градусов. Очень волнуюсь, что на сырую крышу застелют утепляющий материал и пойдёт грибок. Покрывать поверхности «антиплесенью» — не помогает. От соседа по плитам вода затекает в мою прихожую и на первый этаж. К тому же весь подвал залило водой с труб, — пояснила Наталья.

На объект оперативно выехал глава Мазановского района Михаил Пивень. Он рассказал, как там обстоят дела.

— Ремонт крыши практически завершили — устраняют недоделки. Квартиры, которые пострадали в период дождей и ремонта, работники восстанавливают. Бригады специалистов, к сожалению, на объекте менялись, но это — человеческий фактор. По звонкам жителей на объект выезжали заместитель главы Н.В. Короп, начальник отдела И.В. Асанова. Также Фонд капремонта каждую неделю выезжает на контроль проделанных работ. Эта же организация будет принимать итоговый вариант. Фонд не заплатит деньги подрядчику за ремонт, если будут серьёзные замечания, — пояснил Михаил Пивень.

На момент написания статьи Фонд капремонта не успел ответить на официальный запрос. Мы будем следить за развитием событий.