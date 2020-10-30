В ноябре амурчане могут отправиться в путешествие на поезде за полцены

Фото: pikabu.ru

Путешествовать в купейных вагонах в ноябре можно со скидкой в 50 процентов.

До 6 ноября пассажиры поездов дальнего следования могут оформить билеты в вагоны купе со скидкой 50 %. Правда, ехать придётся на верхней полке.

Акция действительна для более чем 300 поездов, курсирующих во внутригосударственном сообщении с 1 по 30 ноября. Список поездов и условия проведения акции опубликованы на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Оформить билет со скидкой можно на официальном сайте РЖД с помощью мобильного приложения и в железнодорожных кассах. Количество мест по скидке ограничено, сообщает сайт dvzd.rzd.ru.

В поездах дальнего следования применяются противоэпидемиологические меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Составы поездов проходят санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, в вагонах расположены установки с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. У пассажиров в пути следования дважды в сутки измеряют температуру тела бесконтактными термометрами.