Гороскоп 30 октября: Водолеев ждёт удача, в Скорпионов — семейные проблемы

Восход Солнца: 07:17

Заход Солнца: 17:09

Солнце в Скорпионе.

Овен. Хлопоты будут постоянно напоминать о себе, подталкивая к непродуманным действиям, к выяснению отношений с окружающими, к конфликтам в семье. Ваш жизненный потенциал на низком уровне. Воздержитесь от кардинальных решений и активных действий, продиктованных эмоциональным всплеском.

Телец. Судьба вновь улыбается вам. Активные действия помогут добиться успеха в финансовых делах, однако из-за неосмотрительности вы рискуете потерять значительную сумму Желательно не вмешиваться в обычный ход событий — тогда большая часть неприятностей исчезнет сама собой.

Близнецы. Один из «чистых» дней, благоприятных для контактови общения с партнером, для активного отдыха и развлечений с друзьями или в кругу семьи. Не рекомендуются физические нагрузки, рискованные предприятия и употребление животной пищи.

Рак. Не обижайте своего партнера незаслуженно. Сегодня нужно тщательно продумывать свои слова, поскольку ваше настроение будет далеко от идеального. У Раков вероятна беспричинная хандра. У особенно чувствительных натур возможна депрессия.

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Лев. В этот день увеличится доля ложной информации, которую будет непросто распознать, и, руководствуясь которой, вы рискуете наделать ошибок. Данный день может быть связан с какими-то неожиданностями, внезапными происшествиями, из-за которых вам придется ломать свои планы и заниматься совсем не теми вопросами, которыми хотели.

Дева. Критический день. День испытаний, проверки истинности намерений и планов. Звезды предупреждают, что любое дело потребует от вас больших усилий, чем обычно. Нестандартный взгляд на ситуацию, неординарность решений, быстрота реакции помогут найти способы укрепления собственных позиций.

Весы. День сложится удачно, если вы будете рассчитывать только на себя, по крайней мере в самых важных делах. Ошибкой будет ждать помощи, даже если вам прежде обещали оказать ее. Удаленный режим работы не должен помешать вам значительно продвинуть перспективную идею.

Скорпион. Семейные проблемы выйдут на первый план и повлекут за собой дополнительные расходы. Вероятно, вам придется потратить силы и времяна нерешенные проблемы в отношениях или на старые планы и цели.

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Стрелец. Пассивный день. Рекомендуется тактика выжидания. В этот день не планируйте встреч с друзьями и не спорьте ни с кем. Постарайтесь нигде не выделяться, залечь на дно. Таким способом вы можете избежать многих негативных воздействий со стороны окружающих вас людей.

Козерог. Мужчинам общение с прекрасным полом поможет восстановить уверенность в своих силах, избавиться от накопившихся отрицательных эмоций. Женщинам звезды сулят перемены, которые увеличат шансы на успех или повысят материальное благосостояние.

Водолей. Расположение звезд сулит удачу. Неплохое время для занятий спортом и изучения иностранных языков. Усиливается сексуальный потенциал, магнетизм и интуиция. Следует рассчитывать на то, что ваше обаяние найдет отклик у представителей противоположного пола.

Рыбы. Доверьтесь своему внутреннему голосу, тогда все пойдет так, как запланировали. Благоприятный день для начала любого важного дела. Однако не исключено, что ваша потребность в признании и поощрении начальством создаст много проблем или отрицательно скажется на авторитете.

Астролог: Вальдемар Небоходцев