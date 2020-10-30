Как в Благовещенске пройдёт День народного единства

В столице Приамурья в честь Дня народного единства пройдёт около 50 мероприятий. Празднования не ограничатся только четвёртым ноября и будут идти в течение недели. Правда, организуют их в малоконтактном формате или онлайн.

— В аккаунте городского отдела по делам молодежи уже проводится конкурс «Едины». Участники представляют культуру любого народа мира. Нужно сделать фото в национальном костюме либо исполнить песню или стихотворение. А также можно опубликовать рецепт и фото национального блюда. Работу нужно опубликовать в Instagram и отметить аккаунт @molodblag28. Победителей наградят призами 4 ноября, — сообщили в администрации города Благовещенска.

В школах города пройдут классные часы и уроки патриотизма. Ребятам расскажут об истории праздника, дружбе народов, а также о национальных героях и любви к Родине. В школах уже проводятся конкурсы рисунков, плакатов и открыток. Например, в школе № 2 в малоконтактном формате 3 ноября для учеников проведут этнопутешествие «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия».

В этот же день в семь часов вечера в инстаграм-аккаунте «Центральной» библиотеки в прямом эфире расскажут об истоках праздника. Мероприятие проведёт преподаватель истории, блогер Валерий Токмаков.

— В аккаунте молодежной библиотеки имени Чехова 4 ноября пройдёт мастер-класс по изготовлению народной куклы. Как сделать оберег, в 12:30 покажет Ирина Серебряная. А сотрудники ОКЦ в честь праздника опубликуют в своём Instagram кулинарный видеоролик. Они приготовят национальные блюда, — сообщили в администрации города.

В честь Дня народного единства Городской дом культуры проведёт целых три мероприятия: онлайн-лекцию «День народного единства», онлайн-викторину «День, который нас объединяет» и исторический экскурс «В народе России – великая сила».

Помимо прочего, в этот день подведут итоги конкурса «Было/стало» в рамках «Город берегу» и наградят победителей.