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30октября
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сегодня, 08:03 5

Как в Благовещенске пройдёт День народного единства

Как в Благовещенске пройдёт День народного единства

В столице Приамурья в честь Дня народного единства пройдёт около 50 мероприятий. Празднования не ограничатся только четвёртым ноября и будут идти в течение недели. Правда, организуют их в малоконтактном формате или онлайн.

— В аккаунте городского отдела по делам молодежи уже проводится конкурс «Едины». Участники представляют культуру любого народа мира. Нужно сделать фото в национальном костюме либо исполнить песню или стихотворение. А также можно опубликовать рецепт и фото национального блюда. Работу нужно опубликовать в Instagram и отметить аккаунт @molodblag28. Победителей наградят призами 4 ноября, — сообщили в администрации города Благовещенска.

В школах города пройдут классные часы и уроки патриотизма. Ребятам расскажут об истории праздника, дружбе народов, а также о национальных героях и любви к Родине. В школах уже проводятся конкурсы рисунков, плакатов и открыток. Например, в школе № 2 в малоконтактном формате 3 ноября для учеников проведут этнопутешествие «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия».

В этот же день в семь часов вечера в инстаграм-аккаунте «Центральной» библиотеки в прямом эфире расскажут об истоках праздника. Мероприятие проведёт преподаватель истории, блогер Валерий Токмаков.

— В аккаунте молодежной библиотеки имени Чехова 4 ноября пройдёт мастер-класс по изготовлению народной куклы. Как сделать оберег, в 12:30 покажет Ирина Серебряная. А сотрудники ОКЦ в честь праздника опубликуют в своём Instagram кулинарный видеоролик. Они приготовят национальные блюда, — сообщили в администрации города.

В честь Дня народного единства Городской дом культуры проведёт целых три мероприятия: онлайн-лекцию «День народного единства», онлайн-викторину «День, который нас объединяет» и исторический экскурс «В народе России – великая сила».

Помимо прочего, в этот день подведут итоги конкурса «Было/стало» в рамках «Город берегу» и наградят победителей.

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#история #конкурсы #концерты #память #праздники

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    в масках пройдет и с дистанцией, такое нынче Единство((((

  • Швейк

    Швейк
    3 часа назад

    Мне понравилось, что расскажут об истоках праздника!!!

  • Швейк

    Швейк
    3 часа назад

    То, что истинным ИСТОКОМ появления праздника явилось необходимость для новой власти УБРАТЬ из календаря праздничных дней день ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ конечно НЕ РАССКАЖУТ!!!

  • OT

    OT
    1 час назад

    Какой-то леший выдумал праздновать единство и всем как к стаду ярлык единства узаконил. Здравым умом не воспримут единство голодного с сытым. Люди не не сумасшедшие. К празднику Чубайса и хоругвеностцев у народа нет никакого понятия.. А вот праздник 7 ноября День Революции - это праздник народа но победе и создание нового социалистического советского государства над нынешними ненавистниками советской власти - это точно праздник единства самого народа. Остальные не народ.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 минуты назад

    Наш праздник - 7 ноября - День Великой Октябрьской социалистической революции!

    А за дополнительный выходной - спасибо! )

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