Плюс 128: количество заболевших COVID-19 за сутки в Приамурье вновь побило рекорд
Стали известны новые данные по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией в Амурской области. По данным сайта стопкоронавирус.рф, собирающего официальную статистику по инфекции, в Приамурье зарегистрировано 128 новых случаев.
— У 75 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (59%), у 11 – бессимптомно (8%), у 42 – в виде пневмонии (33%), — уточнили в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.
Общее число заражений достигло 6331. Из них 61 закончился летальным исходом, 5456 пациентов выздоровело. 100 пациентов были выписаны в последние сутки.
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