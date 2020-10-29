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29октября
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сегодня, 19:32 7

Плюс 128: количество заболевших COVID-19 за сутки в Приамурье вновь побило рекорд

Плюс 128: количество заболевших COVID-19 за сутки в Приамурье вновь побило рекорд
Фото: pixabay.com

Стали известны новые данные по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией в Амурской области. По данным сайта стопкоронавирус.рф, собирающего официальную статистику по инфекции, в Приамурье зарегистрировано 128 новых случаев.

— У 75 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (59%), у 11 – бессимптомно (8%), у 42 – в виде пневмонии (33%), — уточнили в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

Общее число заражений достигло 6331. Из них 61 закончился летальным исходом, 5456 пациентов выздоровело. 100 пациентов были выписаны в последние сутки.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Васёк

    Васёк
    2 часа назад

    А Васе похрену - он на вертолете по деревням катается. Учитель у сына ковидный - ребенка на изоляцию домой, младший продолжает ходить в садик, а родители продолжают ходить на работу и ведут личный прием граждан.

  • Lassie

    Lassie
    1 час назад

    Цифру можно смело на 2 умножить. Многие не сдают анализ, как появились симптомы, просто болеют дома. Сложно добиться чтобы приехали взяли мазок

  • АнТиТруш

    АнТиТруш
    1 час назад

    Я скажу больше, с подтвержденым ковидом ни к кому не приезжают. То тел. Дают ц. У. Пить шиповник и горлышко полоскать.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    1 час назад

    АнТиТруш 4 минуты назад

    Я скажу больше, с подтвержденым ковидом ни к кому не приезжают. То тел. Дают ц. У. Пить шиповник и горлышко полоскать.

    - Для особо понятливых пишут часто и подробно. Если вкратце: 80-90% заболевших переносят заболевание в легкой форме и в лечении не нуждаются. Дома сидеть надо. Это всё. Тем более, что воздействующего на вирусы препараты пока не придумали. Облегчающее состояние человека препараты как бы есть, а убивающие вирусы препаратов нет. Совсем нет. Наука пока не в курсе.

  • El Antonio

    El Antonio
    54 минуты назад

    На самом деле, возможно, стоило информацию несколько иначе преподносить. Люди плохо воспринимают вероятности и при формулировке одной и той же задачи в несколько изменённой форме с сохранением всей сути принимают противоположные решения. 80% успокаивают. Если бы мы чаще слышали "20% переносят в средней и тяжёлой форме", то это бы заставило задуматься. Раньше. У вас в коллективе 30 человек, из которых шестеро окажутся на больничной койке. Казалось бы, пустяк, однако, формулировки тоже имеют значение. Порою даже решающее.

  • Туська

    Туська
    8 минут назад

    Зарегистрирована 61 смерть, но ведь сегодня писали о смерти медицинского работника.

  • Sotofa

    Sotofa
    1 минута назад

    Вот и я думаю,сами про медсестру написали, а прибавить забыли? Или она "от сопутствующих"?

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