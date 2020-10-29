Плюс 128: количество заболевших COVID-19 за сутки в Приамурье вновь побило рекорд

— У 75 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (59%), у 11 – бессимптомно (8%), у 42 – в виде пневмонии (33%), — уточнили в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

Общее число заражений достигло 6331. Из них 61 закончился летальным исходом, 5456 пациентов выздоровело. 100 пациентов были выписаны в последние сутки.