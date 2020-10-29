В Филадельфии ограбили съемочную группу «Первого канала»
В Филадельфии напали на съемочную группу российского Первого канала и украли оборудование, рассказал РИА Новости его корреспондент Георгий Олисашвили.
Олисашвили и оператор Максим Катаев поехали снимать последствия разграбления магазинов. Когда они уже собирались уходить, на них напали и украли оборудование. Оператор получил сотрясение мозга.
Журналисты остановили полицейскую машину и сообщили о нападении, но сотрудники ехать на место происшествия отказались и посоветовали позвонить в службу 911.
Олисашвили позвонил в 911, но приехавшие полицейские "сказали прямо, что шансов никаких нет". На просьбу поехать на место, где все произошло, они ответили, что там слишком опасно.
И даже в полицейском участке российских журналистов долго не могли принять. По словам журналиста, сотрудники полиции потеряли к ним интерес, когда узнали, что они не хозяева разграбленных магазинов.
Беспорядки в Филадельфии начались в понедельник после очередного убийства темнокожего при задержании.
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