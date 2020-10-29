В Филадельфии ограбили съемочную группу «Первого канала»

Олисашвили и оператор Максим Катаев поехали снимать последствия разграбления магазинов. Когда они уже собирались уходить, на них напали и украли оборудование. Оператор получил сотрясение мозга.

Журналисты остановили полицейскую машину и сообщили о нападении, но сотрудники ехать на место происшествия отказались и посоветовали позвонить в службу 911.

Олисашвили позвонил в 911, но приехавшие полицейские "сказали прямо, что шансов никаких нет". На просьбу поехать на место, где все произошло, они ответили, что там слишком опасно.

И даже в полицейском участке российских журналистов долго не могли принять. По словам журналиста, сотрудники полиции потеряли к ним интерес, когда узнали, что они не хозяева разграбленных магазинов.

Беспорядки в Филадельфии начались в понедельник после очередного убийства темнокожего при задержании.