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29октября
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сегодня, 18:00 4

Амурчанам начали рассылать новый тип смс-уведомлений о COVID-19

Управление Роспотребнадзора по Амурской области начало рассылать смс-уведомления нового типа. Теперь смс будут приходить контактным с больными коронавирусом.

— С 28.10.2020 начато информирование населения Амурской области о контакте с больным COVID-19 посредством смс-рассылки с указанием реквизитов документа на основании которого лечебные учреждения области обязаны установить медицинское наблюдение и провести отбор проб на 8-10 сутки, — уточнили в ведомстве.

Роспотребнадзор приводит образец такого смс: «Вы контактный по COVID. Изолируйтесь на 14 дн. По предписанию «номер документа» от «дата документа» - меднаблюдение с отбором проб на 10 сутки».

С этого же номера медики рассылают уведомления об отрицательных результатах на коронавирусную инфекцию.

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    И что, в этом случае делать работающему гражданину? На больничный или ?

  • амурская алена

    амурская алена
    57 минут назад

    О больничном ни слова,думаю или? больничный будет не просто получить,да и не всем он нужен,кто работать будет,было бы написано,что на изоляцию,а там куда кривая выведет.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    52 минуты назад

    Эм, а еду будут давать? Хрен с деньгами, а жрать то че? Семью чем кормить?

  • СемёнБлг

    СемёнБлг
    37 минут назад

    А как сам больной, уже выписали с больничного, а за мазком таки до сих пор идут! Тут как поступать??!

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