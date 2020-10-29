Амурчанам начали рассылать новый тип смс-уведомлений о COVID-19

Управление Роспотребнадзора по Амурской области начало рассылать смс-уведомления нового типа. Теперь смс будут приходить контактным с больными коронавирусом.

— С 28.10.2020 начато информирование населения Амурской области о контакте с больным COVID-19 посредством смс-рассылки с указанием реквизитов документа на основании которого лечебные учреждения области обязаны установить медицинское наблюдение и провести отбор проб на 8-10 сутки, — уточнили в ведомстве.

Роспотребнадзор приводит образец такого смс: «Вы контактный по COVID. Изолируйтесь на 14 дн. По предписанию «номер документа» от «дата документа» - меднаблюдение с отбором проб на 10 сутки».

С этого же номера медики рассылают уведомления об отрицательных результатах на коронавирусную инфекцию.