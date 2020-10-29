Ежемесячные выплаты на детей будут продлеваться автоматически

Президент РФ Владимир Путин распорядился внести изменения в закон о ежемесячных пособиях на детей. Выплаты до 1 марта 2020 года будут продлеваться автоматически. Подавать заявления каждый месяц россиянам пока не нужно.

Напомним, выплата на первого и второго ребенка в возрасте до трёх лет предоставляется семьям, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного человека.

Поводом для продления инициативы стала необходимость ограничить социальные контакты в период распространения коронавирусной инфекции. Упрощенный порядок выплат на первого или второго ребенка позволит ограничить контакты и значительно снизить риски заболевания семей с детьми в условиях пандемии, уверены российские власти.