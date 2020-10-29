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29октября
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сегодня, 20:33 1

Ежемесячные выплаты на детей будут продлеваться автоматически

Ежемесячные выплаты на детей будут продлеваться автоматически
Фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин распорядился внести изменения в закон о ежемесячных пособиях на детей. Выплаты до 1 марта 2020 года будут продлеваться автоматически. Подавать заявления каждый месяц россиянам пока не нужно.

Напомним, выплата на первого и второго ребенка в возрасте до трёх лет предоставляется семьям, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного человека.

Поводом для продления инициативы стала необходимость ограничить социальные контакты в период распространения коронавирусной инфекции. Упрощенный порядок выплат на первого или второго ребенка позволит ограничить контакты и значительно снизить риски заболевания семей с детьми в условиях пандемии, уверены российские власти.

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#коронавирус #дети #российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Туська

    Туська
    5 минут назад

    До 1 марта 2020?

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