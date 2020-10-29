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29октября
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сегодня, 17:43 1

В Амурской области объявились «ковидные» мошенники

В Амурской области объявились «ковидные» мошенники
Фото: https://pixabay.com/

В редакцию Амур.инфо обратился наш подписчик, он сообщил, что по селу Талдан ходят неизвестные люди с чемоданом и предлагают населению за деньги сделать анализ на короновирус неким экспресс-методом, позволяющим получить результат анализа всего за пять минут.

— Мне позвонила мать с села Талдан Сковородинского района и сообщила, что когда находилась у своего двора, увидела, как по улице тихо едет машина российского производства, а впереди неё идут два человека с чемоданом. Поравнявшись с нашим двором, они предложили матери сделать анализ на Covid-19: «прям сейчас сделаем, за 5 минут», — сообщил нам мужчина. — Мать отказалась, и они пошли дальше по улице. Информацию она передала в сельскую администрация, а там сказали, что уже несколько человек позвонили и сообщили о подозрительных людях.

В пресс-службе управления МВД России по Амурской области нам сообщили, что пока официальных заявлений по данному факту в полицию Сковородинского района не поступало. Проверка будет проведена сразу же, как только от граждан поступят официальные заявления. Мы будем следить за развитием ситуации.

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#коронавирус #здоровье #криминал #Сковородино

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    48 минут назад

    Вот жеж бюрократов понарасплодилось, официальное им заявление подавай, А цифрлвую подпись не надо?

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