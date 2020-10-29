Приамурью достанутся 29 миллионов на лекарства для лечения пациентов с COVID-19 на дому

— Эти средства будут направлены на приобретение всем находящимся дома амурчанам, кому выставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», лекарственных препаратов, рекомендованных Минздравом РФ. Подчеркну — врачи будут выдавать лекарства всем, кому показано лечение от вируса и его осложнений, в не зависимости от места проживания на территории области и от того, прикреплен человек к нашим поликлиникам, или к ведомственным (РЖД, МВД, Министерство обороны и так далее). Назначения будет проводить врач, который наблюдает пациента. Доставка препарата больным на дом будет осуществляться силами поликлиник, волонтёрами», - сообщила глава амурского минздрава Светлана Леонтьева.

Амурские медики считают, что такая помощь больным сейчас необходима. Антиковидная терапия станет доступней, а пациенты будут легче переносить заболевание и быстрее идти на поправку.