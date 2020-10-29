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29октября
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сегодня, 17:17 2

Приамурью достанутся 29 миллионов на лекарства для лечения пациентов с COVID-19 на дому

После решения президента РФ Владимира Путина выделить деньги из федерального бюджета на бесплатные для пациентов с коронавирусом, лечащимся на дому, лекарства, региональные власти озвучили сумму, которая достанется Приамурью. Это порядка 29 миллионов рублей.

— Эти средства будут направлены на приобретение всем находящимся дома амурчанам, кому выставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», лекарственных препаратов, рекомендованных Минздравом РФ. Подчеркну — врачи будут выдавать лекарства всем, кому показано лечение от вируса и его осложнений, в не зависимости от места проживания на территории области и от того, прикреплен человек к нашим поликлиникам, или к ведомственным (РЖД, МВД, Министерство обороны и так далее). Назначения будет проводить врач, который наблюдает пациента. Доставка препарата больным на дом будет осуществляться силами поликлиник, волонтёрами», - сообщила глава амурского минздрава Светлана Леонтьева.

Амурские медики считают, что такая помощь больным сейчас необходима. Антиковидная терапия станет доступней, а пациенты будут легче переносить заболевание и быстрее идти на поправку.

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#коронавирус #медицина #российская власть

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Пока скорая приедет, пока придет анализ - уже сам поправишься! А лекарства уйдут по блату! Даже в обычное время получить бесплатное лекарство - огромный блат!

  • Лелька тен

    Лелька тен
    1 час назад

    Это ж надо тест обязательно сдать и дождаться результатов, а там уже и лекарства противовирусные уже не нужны будут, так как их надо принимать в первые 5 дней

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