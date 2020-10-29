Оперная певица Анна Нетребко выступила на концерте в серьгах за 18 миллионов рублей

Об этом ювелирный магазин Mercury рассказал в Instagram. На Анне были серьги от Chopard из белого золота и бриллиантов.

Но это далеко не самая дорогая вещь, в которой видели знаменитую певицу. Год назад на концерте в Нью-Йорке на ней был комплект из браслета и сережек за три миллиона долларов.