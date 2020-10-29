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29октября
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сегодня, 16:53 1

Оперная певица Анна Нетребко выступила на концерте в серьгах за 18 миллионов рублей

Оперная певица Анна Нетребко выступила на концерте в серьгах за 18 миллионов рублей
Фото: Instagram

Российская оперная певица Анна Нетребко блистала на концерте в Большом театре в бриллиантовых серьгах за 18,5 миллиона рублей, сообщает радио «Комсомольская правда».

Об этом ювелирный магазин Mercury рассказал в Instagram. На Анне были серьги от Chopard из белого золота и бриллиантов.

Но это далеко не самая дорогая вещь, в которой видели знаменитую певицу. Год назад на концерте в Нью-Йорке на ней был комплект из браслета и сережек за три миллиона долларов.

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#шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Аня эти деньги заработала своим талантом...Она не воровала их как например любовница главы ГОСУДАРСТВЕННОГО банка ВТБ Наиля Аскер-заде. На заместителе московского мэра по социальным вопросам ювелирных украшений на сотни миллионов рублей. Заработали?

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