Оперная певица Анна Нетребко выступила на концерте в серьгах за 18 миллионов рублей
Российская оперная певица Анна Нетребко блистала на концерте в Большом театре в бриллиантовых серьгах за 18,5 миллиона рублей, сообщает радио «Комсомольская правда».
Об этом ювелирный магазин Mercury рассказал в Instagram. На Анне были серьги от Chopard из белого золота и бриллиантов.
Но это далеко не самая дорогая вещь, в которой видели знаменитую певицу. Год назад на концерте в Нью-Йорке на ней был комплект из браслета и сережек за три миллиона долларов.
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