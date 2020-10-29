Роспотребнадзор нашёл коронавирусы у летучих мышей в России

— Какие именно это типы вируса говорить пока рано, — объяснила Сперанская.

Роспотребнадзор ещё в конце августа начал исследования по выявлению коронавируса у летучих мышей, обитающих в разных регионах России. Проект рассчитан на оценку возможных путей распространения вирусов и эпидемические риски.

— Какие-то (пока что неизвестно, какие именно) коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно – предмет исследования. Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), — добавила Сперанская.

О том, почему летучие мыши передают только опасные вирусы, журналисты Амур.инфо рассказали ранее.

Анна уточнила, что летучие мыши ничем не опаснее диких животных, которые так же могут быть переносчиками опасных для человека вирусов, — Человеку достаточно стараться не трогать летучих мышей, не лезть к ним и не разорять их места обитания, — пояснила Сперанская.