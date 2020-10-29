Мэр Благовещенска собирает мнения горожан о переводе школ на «дистанционку»

Глава города приглашает принять участие в опросе всех благовещенцев. Олег Имамеев попросил жителей областного центра ответить на вопрос «Нужно ли в сложившейся ситуации с COVID-19 переводить школы на дистанционное обучение?». Пока большинство подписчиков — 68% — ответило утвердительно. Мнение благовещенцев пообещали учесть при принятии решений о введении ограничительных мер.

С просьбой перевести город на дистанционное обучение к властям Благовещенска обратилась учитель гимназии № 1. Людмила Ситникова написала открытое письмо, в котором попросила у профсоюзов и городской власти защиты от коронавируса. Учитель считает, что можно обезопасить огромное количество людей, переведя школы на дистанционное обучение.