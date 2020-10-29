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29октября
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сегодня, 17:02 6

Мэр Благовещенска собирает мнения горожан о переводе школ на «дистанционку»

Мэр Благовещенска собирает мнения горожан о переводе школ на «дистанционку»

Олег Имамеев в своём Instagram-аккаунте @o.g.imameev запустил опрос на тему перевода школ на дистанционное обучение.

Глава города приглашает принять участие в опросе всех благовещенцев. Олег Имамеев попросил жителей областного центра ответить на вопрос «Нужно ли в сложившейся ситуации с COVID-19 переводить школы на дистанционное обучение?». Пока большинство подписчиков — 68% — ответило утвердительно. Мнение благовещенцев пообещали учесть при принятии решений о введении ограничительных мер.

С просьбой перевести город на дистанционное обучение к властям Благовещенска обратилась учитель гимназии № 1. Людмила Ситникова написала открытое письмо, в котором попросила у профсоюзов и городской власти защиты от коронавируса. Учитель считает, что можно обезопасить огромное количество людей, переведя школы на дистанционное обучение.

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#коронавирус #дороги #школа

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Дистанционка хорошо,-вот только кто обеспечит компьютерами? Наверное мэр...

  • Цифровой криминалист

    Цифровой криминалист
    1 час назад

    Мнение горожан собирает. В инстаграме. Отличная мысль! Ведь никто кроме горожан в инстаграме не понимает, как бороться с пандемией. Это самый надежный источник информации. А с профессионалами на такие вопросы общаются только лохи.

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Я считаю,что этот вопрос,должны решать компетентные органы,это же дворовую площадку обустроить.

  • Allenga

    Allenga
    52 минуты назад

    могли бы перенести каникулы триместровые, и кружки тогда тоже надо прикрывать. и в ТЦ детей не пускать, хотя их и так туда можно не пускать.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    24 минуты назад

    При помощи пандемии окончательно добьют и медицину и образование.....

  • Кроненберг

    Кроненберг
    9 минут назад

    мэр как страус прячется за общественное мнение

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