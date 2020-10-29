Самолёты Ту-154 сняли со всех пассажирских авиарейсов в России

Больше на «тушках» россияне летать не будут. Завтра истекает действие сертификата лётной годности для последнего самолёта модели Ту-154 совершавшего пассажирские авиаперевозки в России. За последние десять лет крушения самолётов этой модели дважды приводили к большому количеству жертв.

Ту-154 авиакомпании «АЛРОСА» на этой неделе совершил последний полет по маршруту из Мирного (Якутия) в Новосибирск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Толмачёво. Данный борт был единственным Ту-154 из оставшихся в России, совершавшим пассажирские рейсы на регулярной основе.

— По словам директора «Авиакомпании АЛРОСА» Андрея Гулова, у принадлежащего авиакомпании Ту-154М заканчивается действие сертификата лётной годности. К тому же на смену ему приходят современные воздушные суда — более тихие и экономичные. После вывода из эксплуатации борт RA-85757 будет находится в аэропорту Толмачево, пока не будет принято решение о его дальнейшей судьбе, — отмечается в сообщении пресс-службы.

Пользователи «Вконтакте» высказали свое недовольство в комментариях под сообщением авиакомпании и прекращении полётов на «тушке», посетовав, что Ту-154 надежнее более современных аналогов. В частности, самолётов американской корпорации Boeing.

Между тем, за последние 10 лет крушения самолётов модели Ту-154 дважды приводили к большому количеству жертв. Так, в декабре 2016 года военно-транспортный самолёт Ту-154, принадлежащий министерству обороны России, разбился в акватории Адлерского района Сочи. Погибло 92 человека. Второй громкий случай с крушением Ту-154 за последние 10 лет произошел 10 апреля 2010 года. Самолёт Ту-154М, на котором президент Польши Лех Качиньский с делегацией летел в Смоленск, разбился при посадке. Погибли 8 членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе Качиньский.

4 сентября этого года умер главный конструктор Ту-154 Александр Шенгардт, который проектировал пассажирские и боевые стратегические самолёты марки «Ту». За создание лайнера Ту-154 в 1980 году он стал лауреатом Ленинской премии.