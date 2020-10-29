Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:41 2

Самолёты Ту-154 сняли со всех пассажирских авиарейсов в России

Самолёты Ту-154 сняли со всех пассажирских авиарейсов в России
Фото: pixabay.com

Больше на «тушках» россияне летать не будут. Завтра истекает действие сертификата лётной годности для последнего самолёта модели Ту-154 совершавшего пассажирские авиаперевозки в России. За последние десять лет крушения самолётов этой модели дважды приводили к большому количеству жертв.

Ту-154 авиакомпании «АЛРОСА» на этой неделе совершил последний полет по маршруту из Мирного (Якутия) в Новосибирск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Толмачёво. Данный борт был единственным Ту-154 из оставшихся в России, совершавшим пассажирские рейсы на регулярной основе.

— По словам директора «Авиакомпании АЛРОСА» Андрея Гулова, у принадлежащего авиакомпании Ту-154М заканчивается действие сертификата лётной годности. К тому же на смену ему приходят современные воздушные суда — более тихие и экономичные. После вывода из эксплуатации борт RA-85757 будет находится в аэропорту Толмачево, пока не будет принято решение о его дальнейшей судьбе, — отмечается в сообщении пресс-службы.

Пользователи «Вконтакте» высказали свое недовольство в комментариях под сообщением авиакомпании и прекращении полётов на «тушке», посетовав, что Ту-154 надежнее более современных аналогов. В частности, самолётов американской корпорации Boeing.

Между тем, за последние 10 лет крушения самолётов модели Ту-154 дважды приводили к большому количеству жертв. Так, в декабре 2016 года военно-транспортный самолёт Ту-154, принадлежащий министерству обороны России, разбился в акватории Адлерского района Сочи. Погибло 92 человека. Второй громкий случай с крушением Ту-154 за последние 10 лет произошел 10 апреля 2010 года. Самолёт Ту-154М, на котором президент Польши Лех Качиньский с делегацией летел в Смоленск, разбился при посадке. Погибли 8 членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе Качиньский.

4 сентября этого года умер главный конструктор Ту-154 Александр Шенгардт, который проектировал пассажирские и боевые стратегические самолёты марки «Ту». За создание лайнера Ту-154 в 1980 году он стал лауреатом Ленинской премии.

Просмотров всего: 416

#происшествия #транспорт #туризм

распечатать

Фотогалерея

В России и мире

В Филадельфии ограбили съемочную группу «Первого канала»
Власть 1

После стабилизации обстановки с COVID-19 откроют подъезд к мосту Благовещенск-Хэйхэ
Общество 1

В Приамурье с начала года мошенники совершили более 1 500 преступлений

В России и мире

В Мексике найдены тела 59 пропавших без вести

Комментарии
Показать все (2)
  • DrDimon

    DrDimon
    23 минуты назад

    "Между тем, за последние 10 лет крушения самолётов модели Ту-154 дважды приводили к большому количеству жертв"

    Новенький 737 MAX за 2 года своего существования умудрился утащить в могилу больше 300 человек.

    Что же до поляков, то там экипаж сделал все, чтобы убиться самим и угробить всех на борту.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    12 минут назад

    Согласен с вами. Но идеальной компоновку самолета не назовешь, все-таки низкопланы или высокопланы обычно менее требовательные к качеству пилотирования. А поляки действительно сами загнали себя в этот угол, поскольку, вероятнее всего, надо было угодить начальству. А этот самолет ошибок обычно не прощает (это не Як-40 и не Ан-2).

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь