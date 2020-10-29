Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:15 1

После стабилизации обстановки с COVID-19 откроют подъезд к мосту Благовещенск-Хэйхэ

После стабилизации обстановки с COVID-19 откроют подъезд к мосту Благовещенск-Хэйхэ
Фото: amurobl.ru

Новая автодорога «Подъезд к международному автомобильному мосту через р. Амур Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР)» готова к эксплуатации. Путепровод, соединяющий область с важным международным объектом, откроют после того, как в регионе стабилизируется обстановка с коронавирусом. Об этом рассказал Василий Орлов.

— Построенная дорога, которая фактически соединит регион с международным мостом, — не обычная автотрасса. Это путь, который позволит соединить две соседние страны. Сам трансграничный мост «Благовещенск-Хэйхэ» открывает большие перспективы. Экономический эффект после ввода в эксплуатацию моста будет ощутим для всего Дальнего Востока и страны в целом. Благодаря созданию первого автомобильного моста через Амур на дальневосточном участке российско-китайской границы появится совершенно новый транспортный коридор, который откроет новые возможности для развития логистики, экспорта, туризма и всех других сопутствующих отраслей. И мы, и китайские партнеры очень ждем начала движения по мосту через Амур, — отметил губернатор.

Дорогу начали строить в 2016 году. Её возвели в рамках единого проекта строительства трансграничного автомобильного моста через Амур на границе между Россией и Китаем.

Мостовое сооружение двухполосное, его длина составляет 1080 метров. Каждая из сторон (российская и китайская) построила ровно половину — по 540 метров. Всего протяженность мостового перехода чуть больше 20 километров. Сюда входит 13,4 километров подъездных путей на территории России и 6,7 километров дороги в Китае. При этом ещё 278 метров — это мост через протоку Каникурганскую. Основной мост на российской стороне начинается на острове, поэтому к нему и ведёт каникурганское сооружение, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Просмотров всего: 364

#губернатор #транспорт #туризм

распечатать


Общество 1

В Амурской области будут активно развивать промышленный туризм
Общество 1

Поезд между Тындой и Благовещенском будет ходить реже — теперь можно летать
Общество 8

Готовимся к зиме: заправки ННК на Дальнем Востоке зачистили свои резервуары
Коронавирус

Амурским перевозчикам решили компенсировать потери из-за COVID-19
Комментарии
Показать все (1)
  • Allenga

    Allenga
    50 минут назад

    А в верхах все думкой богатеют!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь