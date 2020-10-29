Сочинения школьников из Приамурья вошли в число лучших в России

Сочинения школьников из Благовещенска и Магдагачи вошли в число лучших во всероссийском конкурсе «Лучший урок письма». Итоги 18-ого ежегодного конкурса детских писем подвела Почта России. В этом году издали книгу «Детские письма о главном. 75-летию Великой Победы посвящается».

— Сразу два ученика из благовещенских школ покорили номинацию «Есть такая профессия — Родину защищать». Ученик школы №27 Кирилл Федоренко победил с рассказом об отце-пограничнике. А Виктория Клишина из гимназии №25 стала лауреатом номинации. Она размышляла о войне и мире в виде рисунков и фотографий из семейных архивов, — сообщает пресс-служба управления ФПС по Амурской области.

А вот в номинации «Истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать...» лучшей признали работу Ангелины Гао из магдагачинской СОШ №2. Рассказ амурчанки о лисьей семье особенно понравился жюри.

— Всего победителями и лауреатами «Лучшего урока письма – 2020» стали 45 школьников и 4 учителя из 26 регионов России. А больше всего конкурсных работ оказалось в номинациях «Есть такая профессия – Родину защищать…», «Рецепты счастливой семьи» и «Мой любимый литературный герой», — говорят в ведомстве.

Организовали конкурс Почта России, МГУ имени Ломоносова, Союз писателей России, Профсоюз работников связи России и Учительская газета. За восемнадцать лет в конкурсе приняли участие более двух миллионов человек. Кроме того, было издано 17 книг «С чего начинается Родина? Детские письма о главном» общим тиражом 39 тысяч экземпляров.