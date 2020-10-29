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29октября
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Жительницу Свободного обвиняют в убийстве любовника

Жительницу Свободного обвиняют в убийстве любовника
Фото: pixabay.com

В Свободном завершили расследование уголовного дела об убийстве. 42-летняя местная жительница на фоне пьяного конфликта зарезала своего любовника. Женщину заключили под стражу.

– В Свободном в одном из домов по улице Ремесленной, 25 августа 2020 года, компания из четверых мужчин и женщины распивала спиртные напитки. Один из мужчин, который был сожителем подозреваемой, приревновал и ударил её. Спустя некоторое время женщина взяла нож и дважды ударила им обидчика, от ранений потерпевший упал на пол. После чего женщина продолжила выпивать спиртное, а вспомнив про жертву, вернулась и нанесла ещё одно ножевое ранение, повлекшее смерть потерпевшего на месте преступления, – сообщили в СУ СК РФ по Амурской области.

При этом обвиняемую ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности и судили за кражу. На время следствия женщину заключили под стражу. Важно отметить, что она полностью признала свою вину, а уголовное дело в ближайшее время передадут в суд.

Расследованием занимался Следственный отдел по городу Свободному следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области.

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#криминал #Свободный

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