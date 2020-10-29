Глава минприроды Приамурья про свалку под Белогорском: то, что я тут вижу — это чудовищно!

Огромная свалка образовалась рядом с полигоном ТБО, за территорией разгрузилось около 50 «КамАЗов» мусора. На проверку выехали министр природных ресурсов, представитель Роспотребнадзора и ГБУ «Экология», рассказали в пресс-службе правительства.

Как оказалось полигон не принимает мусор с 21 октября, так как из-за размытых дорог туда было невозможно проехать. Сейчас же дороги завалены мусором, который по словам генерального директора оператора по вывозу ТБО, разгрузили там по указанию руководства полигона.

— То, что я тут вижу — это чудовищно! Я попрошу природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор провести тщательную проверку этого факта, а также в принципе деятельности предприятия ООО «Автосити». Полигон обязан обеспечить условия приема мусора, если есть сбои в работе — должны их оперативно устранять и не допускать нарушений экологии. Вы этого не сделали. Я подчеркиваю, ни копейки из бюджета на эту работу не смейте тратить. Все расходы должен понести тот, кто не смог должным образом согласно закону организовать свою деятельность — владелец полигона и региональный оператор, — заявил Сергей Маху.

Глава Белогорского района Денис Инюточкин уточнил, что в районе есть резервная площадка для вывоза ТБО и если это будет необходимо, её введут в эксплуатацию. Работу приедут оценить уже 1 ноября, а в действиях полигона будет разбираться прокуратура и Росприроднадзор.