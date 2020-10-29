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29октября
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сегодня, 16:37 3

В Благовещенске от коронавируса скончалась медсестра

В Благовещенске от коронавируса скончалась медсестра
Фото: pixabay.com

Благовещенская городская больница сообщила о смерти сотрудницы, работавшей в инфекционном госпитале. Валентина Джумаева скончалась от коронавируса. Женщина работала медсестрой и отдала медицине более 35 лет.

— У нас трагическая новость. Не стало Валентины Джумаевой – медицинской сестры нашей больницы. Более 35 лет Валентина Александровна трудилась в Благовещенской ГКБ.

Она работала в инфекционном госпитале, вместе с другими спасала людей от COVID-19. Отзывчивая, добрая, она всегда готова была поддержать, помочь, старалась делать все возможное для выздоровления пациентов. Такой она и останется в нашей памяти. К несчастью, самой Валентине Александровне не удалось справиться с коварным и беспощадным вирусом. Она скончалась в госпитале, где сражалась за жизнь и здоровье пациентов. Трудно поверить, что больше ее с нами нет. Это невосполнимая утрата для всего коллектива. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, — сообщается в Инстаграме Благовещенской городской клинической больницы.

Сегодня появилась новость, что сейчас в стационаре с коронавирусом находится уполномоченный по правам ребёнка в Приамурье Наталья Третьякова, у неё была остановка дыхания. Но врачи вовремя пришли на помощь.

Сейчас наравне с амурскими врачами помощь больным с коронавирусом в Приамурье оказывают бригады специалистов из федеральных учреждений, в том числе с привлечением личного состава и медицинских сотрудников Министерства обороны.

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Выражаю глубочайшее соболезнование родным,невосполнимая утрата,светлая память...

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Низкий поклон Валентина Александровна...

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 минута назад

    Царство Небесное. Горе какое.

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