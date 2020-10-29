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29октября
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сегодня, 15:56 0

Юлия Волкова из «Тату» возвращается на сцену после тяжелой болезни

Юлия Волкова из «Тату» возвращается на сцену после тяжелой болезни
Фото: eva.ru

Юлия Волкова несколько лет не давала концертов, занимаясь своим здоровьем и семейной жизнью. Помощники артистки сообщали, что ей совсем не до творчества. Как сейчас обстоят дела у певицы, рассказывает «Комсомольская правда».

Близкий друг Волковой рассказал, что сейчас она участвует в новом телепроекте о забытых звездах. Юля долго сомневалась, ведь она молчала почти пять лет. Но все же решилась, ведь голос после нескольких операций уже окреп.

Напомним, в 2012 году у Юли Волковой обнаружили рак щитовидной железы. Близкие считают, что певица надорвалась из-за песен наразрыв и стремительной карьеры.

Во время операции по удалению опухоли врачи повредили Волковой голосовой нерв, и какое-то время она могла говорить только шёпотом. После этого ей сделали еще несколько операций по восстановлению голоса, последнюю — в начале 2020 года в США. Тогда певица сообщила, что скоро удивит поклонников.

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#шоу-бизнес

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