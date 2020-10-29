В Якутии обратную связь с жителями решили возложить на «ИИ»

Глава Якутии предложил подписчикам в Инстаграме придумать название электронному ассистенту. Цифровой помощник на базе искусственного интеллекта начнет свою работу с 15 декабря.

Айсен Николаев распорядился создать систему для эффективной обратной связи с населением. Искусственный интеллект будет работать с обращениями в официальных аккаунтах и соцсетях.

— Друзья, вот уже 10 лет я напрямую общаюсь с вами в четырёх соцсетях и на YouTube. Отвечаю на многочисленные обращения, а также делюсь моментами из своей работы. Мы встречаемся в прямых эфирах, а самое главное — я получаю картину с мест. Но это ещё не предел возможностей использования цифровых технологий! Помощник на базе искусственного интеллекта будет 24 часа отвечать за обратную связь. Что я жду от цифрового помощника? Жду реальной картины республики, беспристрастной оценки ситуации и выводов, — прокомментировал распоряжение Айсен Николаев на своей странице в Инстаграме.

Жители Якутии новость активно обсуждают:

«GlavaYkt – Глава Якутии или DarkhanYkt – Дархан Якутии. А фамилию или имя президента прикреплять к помощнику лучше не стоит. Ведь главы меняются и придется менять имя помощнику»,

«Аргыс — как помощник и путеводитель»,

«Лучше бы врачам сделали интеллектуального помощника. Например, мобильное приложение и хорошие планшеты для обслуживания вызовов. Чтобы данные пациентов быстро находить по базе данных и вносить данные по "ковид". А то сейчас нужно заполнять специальные формы в поликлинике, после 50-100 вызовов. Представьте, заполнить карту ВСЕХ пациентов».