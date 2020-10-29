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29октября
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сегодня, 16:08 5

Ивановская больница попросила у жителей помощи для оснащения обсерватора

Ивановская больница попросила у жителей помощи для оснащения обсерватора
Фото: pixabay.com

В местных чатах мессенджера WhatsApp появилась информация о том, что Ивановской больнице необходима помощь для оснащения обсерватора, где будут находиться люди, которые ждут результаты анализов на коронавирус. Обсерватор разворачивают на базе неиспользуемого здания инфекционного отделения Ивановской больницы.

В сообщении говорится, что там уже проведен ремонт силами работников ЦРБ, но от населения нужна помощь для его оборудования.

— Прошу посмотреть свои возможности, какие-то старые запасы и передать для обсерватора. Все мы понимаем, какая сейчас сложная обстановка, нехватка мест в лечебных учреждениях, заболеть может каждый из нас, — написано в сообщении.

Обсерватору необходимы медицинские кушетки, письменные столы с тумбами, прикроватные тумбы, процедурные столы, шкафы с полками, одноразовая посуда, матрацы, комплекты постельного белья, кровати, подушки и одеяла. Всё это из расчёта на то, что в обсерваторе будет находиться 16 человек.

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#коронавирус #помощь

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    "Огромная определяющая роль принадлежит системе здравоохранения. Во многих странах именно критическая перегрузка больниц, госпиталей стала основной причиной высокой смертности. Эпидемия показала - российское здравоохранение способно эффективно реагировать на экстренные ситуации, в короткие сроки наращивать свои возможности", - сказал Путин во время обращения к россиянам.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    2 часа назад

    За новую Конституцию проголосовали - молодцы! А дальше, все сами. Вплоть до обсерваторов!!!

  • Allenga

    Allenga
    2 часа назад

    Кошмар какой-то, новость за новостью, особенно в сочетании с цитатами из недавних выступлений, они прям оттеняют всю провальность ситуации.

    Врачам уже запретили комментировать, скоро вообще все запретят, а то, не дай бог, еще какие цитаты вспомнят!

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    У кого есть лишние медицинские кушетки, процедурные столы - поделитесь.....

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Когда все это закончится, Обнулённый скажет, что благодаря мужеству и отваге Единой России удалось побороть болезнь! Что наше "оптимизированное" здравоохранение впереди планеты всей...

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