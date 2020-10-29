Ивановская больница попросила у жителей помощи для оснащения обсерватора

Фото: pixabay.com

В местных чатах мессенджера WhatsApp появилась информация о том, что Ивановской больнице необходима помощь для оснащения обсерватора, где будут находиться люди, которые ждут результаты анализов на коронавирус. Обсерватор разворачивают на базе неиспользуемого здания инфекционного отделения Ивановской больницы.

В сообщении говорится, что там уже проведен ремонт силами работников ЦРБ, но от населения нужна помощь для его оборудования.

— Прошу посмотреть свои возможности, какие-то старые запасы и передать для обсерватора. Все мы понимаем, какая сейчас сложная обстановка, нехватка мест в лечебных учреждениях, заболеть может каждый из нас, — написано в сообщении.

Обсерватору необходимы медицинские кушетки, письменные столы с тумбами, прикроватные тумбы, процедурные столы, шкафы с полками, одноразовая посуда, матрацы, комплекты постельного белья, кровати, подушки и одеяла. Всё это из расчёта на то, что в обсерваторе будет находиться 16 человек.