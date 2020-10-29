Благовещенские Мишки, символы российско-китайской ярмарки, попали в музей «Поле чудес»

— Съёмки прошли хорошо, всё очень понравилось, удалось даже передать приветы родным и коллегам, — поделился Максим Юрьевич.

Кроме Мишек благовещенец передал в музей «Поля чудес» картину с изображением парка «Дружбы», написанную руководителем художественной студии Натальей Дроздовой. Кстати, копии фестивальных мишек тоже сделала специально для капитал-шоу народный мастер Наталья Зайцева.