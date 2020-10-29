Благовещенские Мишки, символы российско-китайской ярмарки, попали в музей «Поле чудес»
Благовещенец Максим Морозов вернулся со съёмок выпуска капитал-шоу «Поле чудес». Подробностей игры мужчина раскрывать не стал, лишь отметил, что мишек довёз и передал, а все подробности призвал смотреть в эфире. Программа с его участием выйдет 13 ноября.
— Съёмки прошли хорошо, всё очень понравилось, удалось даже передать приветы родным и коллегам, — поделился Максим Юрьевич.
Кроме Мишек благовещенец передал в музей «Поля чудес» картину с изображением парка «Дружбы», написанную руководителем художественной студии Натальей Дроздовой. Кстати, копии фестивальных мишек тоже сделала специально для капитал-шоу народный мастер Наталья Зайцева.
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🐻🐼Символы Российско-китайской ярмарки культуры и искусства пополнили коллекцию капитал-шоу «Поле чудес»✨ Народный мастер Амурской области Наталья Зайцева @coffee_toys_blg специально для капитал-шоу «Поле чудес» изготовила в авторской технике двух мишек – символы Российско-китайской ярмарки культуры и искусства🇷🇺🇨🇳 Такие же сувениры в 2019 году увозили с собой официальные делегации – участницы Х Международного фестиваля на Амуре. Теперь же благодаря этому подарку в коллекции музея «Поле чудес» Амурская область будет представлена как приграничный регион со своими культурными традициями и давними дружескими связями с соседним Китаем. 🎉В октябре 2020 года капитал-шоу «Поле чудес» отмечает своё 3️⃣0️⃣-летие, и в честь этого события зрителей ждёт цикл праздничных программ с участием гостей из разных стран мира и уголков России🌍 Амурскую область в одном из выпусков будет представлять житель Благовещенска Максим Морозов, именно он и вручит подарок🎁, подготовленный Натальей Зайцевой при содействии Амурского областного Дома народного творчества @aodnt28 📺Запись программы с участием амурчанина состоялась 25 октября. В эфире Первого канала этот выпуск можно будет посмотреть 1️⃣3️⃣ ноября. #культура28 #полечудес
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