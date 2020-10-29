В Благовещенске объявили конкурс новогодних фасадов

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В Благовещенске пройдёт традиционный смотр-конкурс «Зимняя сказка» на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и дворов школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.

Соревнование городское управление образования проведёт в декабре.

В конкурсе три номинации: «Снежная/ледовая фигура — символ 2021 года», «Оформление территории центрального входа», «Новогоднее оформление фасада здания». Комиссия оценит красочность, эстетичность композиций и творческий подход участников. Итоги конкурса подведут с 22 по 28 декабря. Победители получат грамоты от управления образования администрации города Благовещенска.

Школьники и дошколята смогут принять участие в челлендже «Послушайте, гости дорогие, зимнюю сказку». В нём можно участвовать целым классом или детсадовской группой. Ребятам нужно вместе рассказать одну новогоднюю сказку — каждый участник продолжает фразу предыдущего выступающего. Видеоролик с хэштегом #НовогодняяСказкаблг необходимо опубликовать в социальных сетях. В аккаунте управления образования в Instagram @obrblag.info разместят лучшие ролики.