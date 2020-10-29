Детский омбудсмен Амурской области попала в реанимацию из-за COVID-19
Уполномоченный по правам ребенка в Приамурье Наталья Третьякова поблагодарила врачей отделения пульмонологии 4 городской больницы, а также врачей реанимации, медбратьев и медсестёр за спасение жизни. Она заболела коронавирусной инфекцией.
У Натальи Третьяковой из-за скоротечного тяжёлого течения COVID-19 произошла остановка дыхания.
«Друзья и коллеги, это был очень страшно. Третью неделю нахожусь в стационаре, только сейчас смогла встать, понемногу принимаю пищу сама, и главное — могу немного сама дышать без кислорода. Это счастье! Пожалуйста, берегите себя, носите маски! Примите все меры предосторожности. Я береглась, как могла, но все-таки заболела. К сожалению, это очень коварный вирус, который не выбирает жертву. И, к сожалению, от него реально умирают», – обратилась Наталья Третьякова к своим подписчикам в Instagram.
Также она поблагодарила весь медперсонал за самоотверженный труд: «Вы все настоящие герои. Настоящие. Спасибо за спасение».
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Тяжёлое скоротечное течение Ковид-19, реанимация. Остановка дыхания. Бесконечная благодарность врачам отделения пульмонологии 4 городской больницы, врачам отделения реанимации, которые меня спасли, всем медсёстрам и медбратьям. Друзья и коллеги, это был очень страшно. Третью неделю нахожусь в стационаре, только сейчас смогла встать, понемногу принимаю пищу сама, и главное - могу немного сама дышать без кислорода. Это счастье! Пожалуйста, берегите себя, носите маски! Примите все меры предосторожности. Я береглась, как могла, но все таки заболела. К сожалению это очень коварный вирус, который не выбирает жертву. И к сожалению от него реально умирают. Земной поклон медработникам городской больницы, всему персоналу за самоотверженный труд и спасение заболевших людей. Вы все настоящие герои. Настоящие. Спасибо за спасение. Надеюсь, что мой случай заставит немного задуматься всех, кто читает этот пост . Здоровья всем крепкого! #Амурскаяобласть #Благовещенск #ковид19 @gorodskaiabolnica #правительствоАО #городскаябольницаблаговещенск #благовещенскаягорбольница #спасибозажизнь #благодарностьмедикам
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