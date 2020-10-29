Детский омбудсмен Амурской области попала в реанимацию из-за COVID-19

Уполномоченный по правам ребенка в Приамурье Наталья Третьякова поблагодарила врачей отделения пульмонологии 4 городской больницы, а также врачей реанимации, медбратьев и медсестёр за спасение жизни. Она заболела коронавирусной инфекцией.

У Натальи Третьяковой из-за скоротечного тяжёлого течения COVID-19 произошла остановка дыхания.

«Друзья и коллеги, это был очень страшно. Третью неделю нахожусь в стационаре, только сейчас смогла встать, понемногу принимаю пищу сама, и главное — могу немного сама дышать без кислорода. Это счастье! Пожалуйста, берегите себя, носите маски! Примите все меры предосторожности. Я береглась, как могла, но все-таки заболела. К сожалению, это очень коварный вирус, который не выбирает жертву. И, к сожалению, от него реально умирают», – обратилась Наталья Третьякова к своим подписчикам в Instagram.

Также она поблагодарила весь медперсонал за самоотверженный труд: «Вы все настоящие герои. Настоящие. Спасибо за спасение».

